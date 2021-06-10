CHP Sözcüsü Öztrak: İstihdamda hâlâ istikrarlı bir toparlanma yok, tersine nisanda istihdamda 193 bin kişilik gerileme var

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı işsizlik rakamları verilerini yorumladı. Öztrak, "İstihdamda hâlâ istikrarlı bir toparlanma yok, tersine nisanda istihdamda 193 bin kişilik gerileme var" değerlendirmesini yaptı.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nisan’da gerçek işsiz sayımız, geçen yıla göre, 622 bin kişi artarak, 9 milyon 517 bin oldu. Yılın üçte birini tamamladığımız Ocak-Nisan döneminde ortalama işsiz sayımız ise geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 46 bin kişi artarak, 9 milyon 905 bin olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Öztrak şunları kaydetti:

"Yine Nisan'da mevsim etkilerinden arınmış gerçek işsizlik oranı, bir önceki aya göre, 1,7 puan artarak % 27,4 oldu. Son iki aydır gerileyen "gerçek işsizlik oranı", Nisan’da yeniden artışa geçti. İstihdamda hala istikrarlı bir toparlanma yok. Tersine Nisan’da istihdamda 193 bin kişilik gerileme var. Kaybın ana kaynağı ise sanayi sektörü."