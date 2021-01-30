CHP Sözcüsü Öztrak: İnsanlığın mukaddes değerlerine hiçbir saldırıyı kabul edemeyiz, alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Boğaziçi Üniversitesi'nde resim sergisinde Kâbe fotoğrafını yere serilmesine tepki gösterirken, "İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe resminin yere sergilenmesine dair soruşturma başlatılmasının ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

Öztrak, Twitter hesabından şunları yazdı:

“İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Görünen ve görünmeyen sorumlulularının bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz.”

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