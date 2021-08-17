CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan, 'deprem vergisi'ni kalıcı hâle getirdi; peki nereye gitti bu paralar?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Marmara'daki depremlerin ardından toplanmaya başlanan "deprem vergisi" olarak bilinen Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kalıcı hale getirildiğini belirtti ve 2003'ten 2021'in ilk yarısına kadar 35 milyar 544 milyon dolar toplandığını açıkladı. Öztrak, "Peki nereye gitti bu paralar?" diye sordu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara depremlerinden sonra geçici olarak Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) çıkarıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kalıcı hale getirildiğini belirtti.

Öztrak'ın açıklaması şöyle:

"Marmara'daki depremlerden sonra deprem vergisi olarak bilinen 'Özel İletişim Vergisi (ÖİV)' hayatımıza girdi. Erdoğan, geçici olarak çıkarılan bu vergiyi, kalıcı hale getirdi. 2003'den 2021'in ilk yarısına kadar da 35 milyar 544 milyon $ ÖİV topladı. Peki nereye gitti bu paralar?"