CHP Sözcüsü Öztrak, Erdoğan'a seslendi: Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını kimlere sattınız bir an önce açıklayın

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün partisinin grup toplantısında kendisine "çantacı" imasında bulanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Lafı eğip bükmeyin, iftira etmeyin, kem söz söylemeyin... Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını kimlere sattınız bir an önce açıklayın" dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, "128 milyar dolar, ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir. Bu para ve çok daha fazlası ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiştir" dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından 128 milyar doların akıbetini yeniden sordu. Erdoğan'a seslenen Öztrak, "Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını kimlere sattınız bir an önce milletimize açıklayın" sorusunu yöneltti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Öztrak, şunları kaydetti:

"R.T. Erdoğan, Lafı eğip bükmeyin, iftira etmeyin, kem söz söylemeyin... Bakanınız Elvan’ı dinleyin, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını; Kimlere, Kaça, Ne zaman, Ne kadar sattınız bir an önce milletimize açıklayın. #128MilyarDolarNerede"