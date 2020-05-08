CHP Sözcüsü Öztrak: Bilim Kurulu'nun önerileri halka açıklansın; hangi karar saray hükûmetinin bilmeliyiz

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun lig maçlarını başlatma kararı ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AVM'lerin açılacağı kararına sert bir dille tepki gösterdi. "Kurulun onayından geçmeyen hiçbir karar alınmamalıdır. Süreçte dikkat edilmesi gereken en büyük husus saydamlıktır. Bilim Kurulu'nun hükûmete neler önerdiği, nasıl bir tedbir listesi hazırladığı kamuoyuna mutlaka açıklanmalaıdır" diyen Öztrak, "Hangi karar Bilim Kurulu'nun, hangisi saray hükûmetinin bilmeliyiz" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, parti genel merkezinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında özetle şunları kaydetti:

"Son açıklamalara göre bir başı bozukluk var. Sağlık bakanlığı bir önerisi olmadığını ifade etti. Ligleri başlatma kararı alıyorlarmış. Sorumluluk federasyonunmuş. TFF, devlet içinde devlet de bizim mi haberimiz yok?"

"İş yerlerinde sosyal mesafede ve hijyen başta olmak üzere gerekli adımlar atılmalıdır. Başta yüz maskesi olmak üzere koruyucu malzemeye erişim kolaylaştırılmasıdır. Tanzim satış kuyruklarında milletimizi bekleten saray hükûmeti bu salgında da beş tane maske dağıtamamıştır. Bir de tavan fiyat getirmişler, 1 TL. Bir aileye bir defaya mahsus olmak üzere bin lira verdiler.Aynı aileden her gün iki kişi dışarı çıkmak zorunda kalsa, bu bin liradan geriye 270 TL kalır. "

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