CHP Sözcüsü Öztrak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, şecaat arz edeyim derken sirkatin söylemiş

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, "68-137 TL arasında Elektrik Tüketim Desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar TL’yi geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız" sözlerine yanıt olarak, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Genel Başkanımıza cevap vermeye kalkıp şecaat arz edeyim derken sirkatin söylemiş" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine verdiği yanıt ile ilgili açıklama yaptı.

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Öztrak, Bakan Yanık'ın, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mart 2019’dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 TL arasında Elektrik Tüketim Desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar TL’yi geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız" sözlerine yanıt olarak; sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Genel Başkanımıza cevap vermeye kalkıp şecaat arz edeyim derken sirkatin söylemiş. 19 yıllık yönetimlerinin sonunda bu ülkede 2,1 milyon aile elektrik faturasını ödeyemiyor. Söylemek istediğimiz tam da buydu. Teşekkürler Sayın Bakan."