CHP Sözcüsü Öztrak: 3 yeniye ihtiyaç var, bu orta vadeli programla büyüme sağlanmaz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yeni açıklanan Orta Vadeli Program hakkında "Açıkladıkları OVP, ortalama yüzde 5,3 büyüme ile üç yıl üst üste 1 milyonun üzerinde ilave iş imkânı sağlamayı ön görüyor. Bu büyüme ile bu iş artışı olmaz. Bu OVP ile de bu büyüme sağlanmaz. Kapsayıcı büyümeyle iş artışı sağlamak için 3 Yeni’ye ihtiyaç var. Yeni Kurallar, Yeni Kurumlar, Yeni Kadrolar." dedi.

Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda işsizlik rakamlarını, açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili değerlendirme yaptı. Temmuz ayında resmi işsizliğin önceki aya göre, 1,4 puan artarak yüzde 12’ye, gerçek işsizliğin ise 1,2 puan artarak yüzde 23,6’ya çıktığını kaydeden Öztrak, son iki aydır gerileyen işsizliğin, işten çıkarma yasağının kalkmasıyla artmaya başladığını belirtti.

Öztrak'ın Twitter'daki paylaşımında şunları söyledi:

"Temmuz’da resmi işsizlerin sayısı 506 bin kişi artarak 3,9 milyon; gerçek işsizlerin sayısı ise 522 bin kişi artarak 8,4 milyon oldu. 2021’de baz etkisiyle kaydedilen yüksek büyüme işsizliği anlamlı şekilde azaltmaya yetmiyor, rakamlardaki büyüme sokağa yansımıyor."

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"Geçtiğimiz yıl 16 Nisan’da başlayan “işten çıkarma yasağı” bu yıl 1 Temmuz’da sonlandı. Sanayide işten çıkarmalar başladı. Temmuz’da sanayide çalışan sayısı 287 bin kişi gerilemiş, İnşaat'ta da 60 bin kişilik düşüş var. Hizmet sektöründe çalışan sayısı ise 454 bin kişi artmış."

"Temmuz’da işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı ise yaklaşık 232 bin. Bu son 15 ay içerisinde gerçekleşen en yüksek işsizlik ödeneği başvuru sayısı."

"Tutarlı, güven veren bir ekonomik program olmadan, işsizlik azalmaz, milletin işi çoğalmaz.

Erdoğan Şahsım Hükümeti bunu bir türlü anlamıyor. Açıkladıkları OVP, ortalama yüzde 5,3 büyüme ile üç yıl üst üste 1 milyonun üzerinde ilave iş imkânı sağlamayı ön görüyor. Bu büyüme ile bu iş artışı olmaz. Bu OVP ile de bu büyüme sağlanmaz. Kalıcı, sürdürülebilir, kapsayıcı büyümeyle iş artışı sağlamak için 3 Yeni’ye ihtiyaç var. Yeni Kurallar, Yeni Kurumlar, Yeni Kadrolar. Bu ise seçim sandığının ivedilikle milletin önüne getirilmesiyle olabilir. Milletimiz Erdoğan Şahsım Hükümetinin ne yaptığını gördü. Notunu verdi. Tasdiknamesini vermek için de sandığın önüne gelmesini dört gözle bekliyor."