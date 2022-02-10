CHP Sözcüsü: Otoriter rejimler ligine düşmeye 5 ülke kaldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin İngiliz araştırma ve analiz şirketi Economist Intelligence Unit'in (EIU) hazırladığı 2021 Demokrasi Endeksi'nde 103. sırada yer almasını değerlendirdi.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, ucube tek kişilik rejimin düğmesine basıldığından bu yana, demokrasi sıralamasında 10 sıra birden geriledi. 2013 yılında Demokrasi Endeksi'nde 167 ülke içinde 93. sıradaydık, 2021 itibariyle 103. sıradayız. Otoriter rejimler ligine düşmeye 5 ülke kaldı." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Türkiye demokraside 167 ülke arasından 103'üncü sırada