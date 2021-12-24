CHP Sözcüsü'nden Erdoğan'a: Yapılan köpüğü almak değil, milleti çarpmak, millet de sizi sandıkta çarpacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi hazırladığımız tedbir paketini açıklamamızla birlikte kurun üzerindeki köpüğün neredeyse bir günde ortadan kalktığını gördük" açıklamasına ilişkin olarak, "Yapılan köpüğü almak değil, milleti çarpmak, millet de sizi sandıkta çarpacak." yorumunu yaptı.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, sürekli konuşarak sebebi olduğu kurdaki artışa şimdi "köpük" diyor. "Köpüğü bir günde aldık" diyerek, bir de milletle alay ediyor. Yaptığınız işin adını doğru koyun. Yapılan köpüğü almak değil, milleti çarpmak. Millete tuzak kurmak. Millet de sizi sandıkta çarpacak." ifadesini kullandı.