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CHP Sözcüsü’nden Erdoğan’a: Söyle yalanı, ama artık bulunmaz inananı…

30 Aralık 2021 09:33

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,  Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek” açıklamasına ilişkin olarak, “Söyle yalanı, ama artık bulunmaz inananı…” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, “Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmak” dedi.

Öztrak Erdoğan’ın açıklamasını alıntılayarak, “Söyle yalanı, ama artık bulunmaz inananı…” ifadesini kullandı.

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