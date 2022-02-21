CHP Sözcüsü’nden AKP’li Akbaşoğlu’na: Artık ağızlarından çıkanı da kulakları duymuyor
Öztrak - Akbaşoğlu (sağda)
21 Şubat 2022 12:30
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Fransa’da 150 Euro'ya dolan poşet şimdi 750 Euro'ya doluyor; yüzde 6-7 oranında enflasyon var" diyen AKP'li Mehmet Emin Akbaşoğlu'na tepki gösterdi.
Öztrak, Akbaşoğlu'nun HaberTürk TV'deki videosunu, "Zurnada peşrev olmaz. Ne çıkarsa bahtına. 'Milletin sesini duymuyorlar' diyorduk; artık ağızlarından çıkanı da kulakları duymuyor." notuyla paylaştı.