CHP Sözcüsü’nden AKP’li Akbaşoğlu’na: Artık ağızlarından çıkanı da kulakları duymuyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Fransa’da 150 Euro'ya dolan poşet şimdi 750 Euro'ya doluyor; yüzde 6-7 oranında enflasyon var" diyen AKP'li Mehmet Emin Akbaşoğlu'na tepki gösterdi.

Öztrak, Akbaşoğlu'nun HaberTürk TV'deki videosunu, "Zurnada peşrev olmaz. Ne çıkarsa bahtına. 'Milletin sesini duymuyorlar' diyorduk; artık ağızlarından çıkanı da kulakları duymuyor." notuyla paylaştı.

TIKLAYIN | AKP'li Akbaşoğlu: Fransa’da 150 Euro'ya dolan poşet şimdi 750 Euro'ya doluyor; yüzde 6-7 oranında enflasyon var