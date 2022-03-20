CHP Sözcüsü: Milletin böbreği mezata düşmüş, yoksulluk milleti böbrek sattırır hale getirmiş

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, internette "böbreğimi satmak istiyorum" aramasının artmasına ilişkin olarak, "Milletin böbreği mezata düşmüş, yoksulluk milleti böbrek sattırır hale getirmiş" değerlendirmesini yaptı.
Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Utancı gidenin kalbi de ölür. 'Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdulillah' diyerek, milletle alay edenlerin elinde memleketimden insan manzaraları: Milletin böbreği mezata düşmüş. Yoksulluk milleti böbrek sattırır hale getirmiş." ifadesini kullandı.
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