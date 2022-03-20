T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

CHP Sözcüsü: Milletin böbreği mezata düşmüş, yoksulluk milleti böbrek sattırır hale getirmiş

20 Mart 2022 14:01

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, internette "böbreğimi satmak istiyorum" aramasının artmasına ilişkin olarak, "Milletin böbreği mezata düşmüş, yoksulluk milleti böbrek sattırır hale getirmiş" değerlendirmesini yaptı. 

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Utancı gidenin kalbi de ölür. 'Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdulillah' diyerek, milletle alay edenlerin elinde memleketimden insan manzaraları: Milletin böbreği mezata düşmüş. Yoksulluk milleti böbrek sattırır hale getirmiş." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Aramalarda dikkat çeken artış: 'Böbrek' ilanları ve işsizlik maaşı trendlerde

 

aramaböbrekCHP SözcüsüFaik Öztrak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24