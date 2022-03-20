Aramalarda dikkat çeken artış: 'Böbrek' ilanları ve işsizlik maaşı trendlerde

İnternetten böbrek satmak isteyenlerin verdiği ilanlar Google trendlerinde de görüldü.

BirGün gazetesinden Mustafa Kömüş’ün haberine göre, trendlere göre ‘böbreğimi satmak istiyorum’ ifadesini aratanların oranı son bir yıl içinde yüzde 400 arttı. Bu ifadenin en çok üç büyük kentte aratılması ise dikkat çekti. "Böbreğimi satmak istiyorum" ifadesi en çok İzmir’de aratılırken onu İstanbul ve Ankara takip etti.

Google trendlerde yine işsizlik ve yoksullukla ilgili ifadeler de en çok aratılan konular arasında yer aldı. İşsizlik maaşıyla ilgili şu ifadelerin aratılması son bir yılda yüzde 5 bin arttı.

İşsizlik maaşıyla ilgili aratılması yüzde beş bini geçen ifadeler şöyle:

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