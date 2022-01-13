CHP Sözcüsü: Merkez Bankası’nın kasasını 70 sente muhtaç hale getirdiler

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Merkez Bankası’nın kasasını 70 sente muhtaç hale getirdiler. Kasadaki açık -56,9 milyar dolar ile tüm zamanların en berbat seviyesinde” değerlendirmesini yaptı.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşbih değil, yalın gerçek.TCMB kasasını 70 sente muhtaç hale getirdiler. Kasadaki açık -56,9 milyar dolar ile tüm zamanların en berbat seviyesinde. Şimdi Türkiye Varlık Fonunun kelepir mallarını Arap Emirliklerine, Limanlarımızı Katarlılara peşkeş çekiyorlar. Hesabı elbet sorulur." ifadesini kullandı.