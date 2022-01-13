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Ekonomi

CHP Sözcüsü: Merkez Bankası’nın kasasını 70 sente muhtaç hale getirdiler

“Kasadaki açık -56,9 milyar dolar ile tüm zamanların en berbat seviyesinde”

13 Ocak 2022 17:48

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Merkez Bankası’nın kasasını 70 sente muhtaç hale getirdiler. Kasadaki açık -56,9 milyar dolar ile tüm zamanların en berbat seviyesinde” değerlendirmesini yaptı. 

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşbih değil, yalın gerçek.TCMB kasasını 70 sente muhtaç hale getirdiler. Kasadaki açık -56,9 milyar dolar ile tüm zamanların en berbat seviyesinde. Şimdi Türkiye Varlık Fonunun kelepir mallarını Arap Emirliklerine, Limanlarımızı Katarlılara peşkeş çekiyorlar. Hesabı elbet sorulur." ifadesini kullandı. 

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