CHP Sözcüsü'nden Hazine ve Maliye Bakanı'na: Damat ya kasıtlı olarak milleti ve kayınpederi yanıltıyor ya da ekonomik okuryazarlık problemi var

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı rakamların doğru olmadığını belirterek, "Damat ya kasıtlı olarak milleti ve kayınpederi yanıltıyor ya da ekonomik okuryazarlık problemi var" düşüncesini dile getirdi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, "Damat ya kasıtlı olarak milleti ve kayınpederi yanıltıyor. Ya da ciddi bir ekonomik okuryazarlık problemi var. Ekonominin güven endeksini nasıl yorumlanacağını bilmeyen damat ABD ve Türkiye'deki büyüme hesapları arasındaki farkı bilmiyor." diye konuştu.

Öztrak, "Damadın verdiği rakamlar doğru değil. 4 gündür damat acaba milleti yanıltan tweetini düzeltecek diye bekliyoruz tık yok. Doğrusunu söylemek yine bize kaldı. ABD büyüme hızlarını iki tür açıklıyor. Bizde ise millî gelirdeki değişimi son gerçekleşen millî geliri bir önceki yılın aynı dönemindeki milli gelirine bölerek hesaplıyoruz. ABD bizim uyguladığımız yöntemle de büyümeyi açıklıyor. Buna göre damadın yüzde 31, 7 dediği daralma aslında yüzde 9,1. Yani ABD'ye bakıp da biz onlardan daha iyiyiz diye avunmalar doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, "Ak Parti sözcüleri herkesi kör, alemi de sersem sanıyor. Anlaşılan topladıkları bağışlar yetmemiş vergilere dayanıyorlar. Saray hükümetinin millete faturası her gün biraz daha ağırlaşıyor. Türkiye'nin en önemli beka sorunu umudu kalmayan gençlerdir." diye konuştu.

Öztrak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin ise, "Bilim Kurulu'nun adı var kendi yok. Bilim Kurulu'nun alınan kararlarda rolü yoksa neden kuruldu?" yorumunu yaptı.

