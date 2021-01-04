CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sahte diploma sarayın vitrinine yerleşmek için engel değil

CHP Parti Sözcüsü Faik Özrtrak, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya ilişkin"Biz bu rejime boşuna tek adam vesayet rejimi demiyoruz. Geçmiş uygulamalardan biliyoruz ki saraya sadakat olduktan sonra rüşvet yemek, sahte diploma kullanmak sarayın vitrinine yerleşmek için hiçbir engel teşkil etmiyor" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. TÜİK'in gerçeği yansıtmayan enflasyon verilerine ilişkin konuşan Öztrak, "Enflasyon rakamlarını makyajlayarak milletin çocuğunun rızkına el uzatan bir iktidar iki cihanda da iflah olmaz. Gerçek enflasyonun yüzde 14,6'dan çok daha yüksek olduğunu vatandaşlarımız zaten hissediyor" dedi.

Öztrak, türban açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatıdan Fikri Sağlar'ın partiden ihtaç edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya ise "Genel başkanımız partimizin genel politikalarını belirler. Bu politikalar tüm üyeleri bağlar. Bu tüzükte kendini bağlı hissetmeyenler bunun gereğini yapmakta özgürdürler" dedi.

Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Erdoğan'a vitrin mankeni yanıtı: Kin, nefret ve gözü dönmüşlük

Bu toprakların hamurunda kin ve nefret yoktur. Siyasette münakaşa tabi ki olur ama sonuçta milletin meselelerinin müzakere ile çözülmesi asıldır. Kin, nefret ve gözü dönmüşlük bu toprakların öz kültürüne yabancıdır.

Saray milletin kendisine vereceği notu anketlerde görmeye başladıkça şirazesinden iyice çıkıyor. Bir cuma namazı çıkışında dilinin zembereği yine boşaldı. Koltuğunu koruma hırsıyla milletimizin değerlerini kaşıyıp kanatarak partimizde siyaset yapan kadın üyelerimize kendi partisinde siyaset yapmadıkları için vitrin mankeni dedi. Testinin içinde ne varsa ağzından da o dökülür. Biz bu aşağılayıcı dili ilk defa duymuyoruz. Bu ne ilk ne sonuncusu olacak. Bana oy vermeyen kadın vitrin mankenidir diyen zihniyet çıkmış 2021 yılında reform yapacağını söylüyor.

Kadın cinayetleri son yıllarda katlanarak arttıysa nedenleri bu barbar zihniyette aranmalıdır. Kadını vitrin mankeni olarak görenler kadın cinayetlerini önlemek için tedbir alır mı? Kadın erkek eşittir, siyaset yapmak kadının da erkeğin de hakkıdır.

Cuma namazı çıkışı gönlünü kırdığı bu ülkenin tüm kadınlarından samimi bir özür dilemesini bekliyoruz.

"Enflasyon rakamları makyajlanıyor"

TÜİK enflasyonuyla ekonomistlerin hesapladığı enflasyon arasında dağlar var. Şimdi çıkmışlar memura ve memur emeklisine vere vere yüzde 7,36 zam verecekler. İşçi ve esnaf emeklilerine verdikleri zam ise sadece yüzde 8,36. Bu kul hakkı yemenin daniskasıdır. Bir yandan havuz müteahhitlerine gidecek köprü ücretlerine yüzde 26 zam yapacaksınız, sonra da memura ve emeklinin maaşına gelince komik zamlar vereceksiniz. Asgari ücreti de 3100 bile yapamayacaksınız. Enflasyon rakamlarını makyajlayarak milletin çocuğunun rızkına el uzatan bir iktidar iki cihanda da iflah olmaz. Gerçek enflasyonun yüzde 14,6'dan çok daha yüksek olduğunu vatandaşlarımız zaten hissediyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanması

Boğaziçi üniversitesi ayakta. Saray vesayet rejiminde dışarıdan bir rektör atandı. Biz bu rejime boşuna tek adam vesayet rejimi demiyoruz. Geçmiş uygulamalardan biliyoruz ki saraya sadakat olduktan sonra rüşvet yemek, sahte diploma kullanmak sarayın vitrinine yerleşmek için hiçbir engel teşkil etmiyor.

SORU- CEVAP

Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL SMA çocuklarının tedavisi için aktarılsın çağrısı...

Bu ülkenin küçücük çocuklarının hayatı her şeyden önemlidir. Çocuklarımızın yaşamı söz konusuysa bu mutlaka siyaset üstü kalması gereken bir konudur. Aileler perişan. Seslerini Türkiye'ye duyurmaya çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı acılı ailelerin sesini kesmeye çalışacağına insanların çığlığına kulak verirse o zaman görevini yapmış olur.

Fikri Sağlar partiden ihraç edilecek mi?

Hiçbir partili genel başkanımızın özel gündemini oluşturmaz. Genel başkanımız partimizin genel politikalarını belirler. Bu politikalar tüm üyeleri bağlar. Bu tüzükte kendini bağlı hissetmeyenler bunun gereğini yapmakta özgürdürler.