CHP Sözcüsü Böke: Anlaşılmış 60 maddeyi geçirelim zaten parlamenter sistem işlemeye başlayacak

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun dağılmasına dair açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke "Anlaşılmış 60 madde var. YÖK'ü kaldırılam, siyasi partiler yasasını değiştirelim. Bunları geçirelim zaten parlamenter sistem işlemeye başlayacak.

Kendisine sorulan "Siyasi hedefiniz nedir? Parti başkanı veya başbakan olmayı düşünüyor musunu?" soruna Böke "Siyasi hayatımda tek bir hedefim var: Çocuklarıma daha yaşanabilir bir Türkiye inşa edenilmek" diye cevap verdi.

Selin Sayek Böke'nin CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

"Öncelikle biz masadan kalkmadık. Masayı deviren Meclis Başkanı'nın başka bir şekilde davet yapması gerekiyordu.

"Anayasa değişikliği olduğuna dair başbakan ve heyeti partileri ziyaret etti. Başkanımız dedi ki 'Anayasa değişikliğinden daha önemli birşey var ve darbe hukukundan arındırmak.'

"Darbe hukukundan arındırılması için masaya gelmeye hazırız, dedi. 'Parlamenter sistemi güçlendirmek için geliriz' diye mektup yazdık. Meclis Başkanı da 'tamam gelin' dedi.

"Anlaşılmış 60 madde var. Gelin geçirelim. Bunda sonraki bütün maddeler için rejimi belirlemek lazım.

"12 milyon dedi ki biz güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz. YÖK'ü kaldırılam, siyasi partiler yasasını değiştirelim. Bunları geçirelim zaten parlamenter sistem işlemeye başlayacak.

"Bizim özgüvenimiz içerikle ilgili özgüven akp nin ortaya koyduğu tek özgüven oy sayısı."