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CHP, sosyal medya düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvuracak

"TBMM, AKP ve MHP oylarıyla sarayın emrini onayan bir notere dönüşmüştür"

29 Temmuz 2020 16:57

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP ve MHP'nin hazırladığı sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracaklarını açıkladı. Özkoç, "Bu yasa teklifi sosyal medya mecrasına sansür uygulayan bir yasa teklifi. Gençlerimizin özgürlük alanını kısıtlayan bir yasa teklifi. Muhalefet etmek isteyen insanların sesini yok etmek isteyen bir yasa teklifi" ifadelerini kullandı.

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