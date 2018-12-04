CHP sordu: Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, ‘millet kıraathanesi' mi oluyor?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, şehrin simgelerinden olan ve geçen yıl haziran ayında bakım yapılacağı gerekçesiyle yerinden kaldırılan ‘Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi’nin ‘millet kıraathanesi’ olacağını duyurdu.

İzmir’in simgelerinden biri olan Kordon’da demirli halde bulunan ‘Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi’ geçen haziran ayında bakım yapılacağı gerekçesiyle yerinden kaldırılmıştı. Geminin İstanbul’a gönderileceği iddiaları ortaya atılmıştı ancak bu iddialar Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yalanlamıştı. Yetkililer, Alaybey Tersanesi’ne çekilen müzenin onarımın bitmesinin beklendiği, bunun ardından da eski yerine koncağını açıklamıştı.

Ancak Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi’nin demirli olduğu yere “Denizci Millet Kıraathanesi yakında hizmetinize açılacaktır” yazılı bir duyuru afişi asıldı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ““İzmir’in simgelerinden biri olan, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın adını taşıyan yüzer müzenin müze olarak devam etmesini isteyen İzmirlilerin talebi doğrultusunda; ‘Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi’ müze olarak kalmaya devam edecek midir?” diye sordu.

Yıldırım: Zübeyde Hanım'ın hatırası...

Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi’nin açılışına o dönem AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım da katılmıştı. Yıldırım açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Yüzer Müze, bir yandan büyük Atatürk’ün validesi Zübeyde Hanım’ın hatırasını yaşatırken diğer yandan da genç yavrularımıza denizciliği, deniz sevgisini öğretecektir” ifadelerini kullanmıştı.