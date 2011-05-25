-CHP SİVAS MİTİNGİ İPTAL EDİLDİ SİVAS (A.A) - 25.05.2011 - CHP'nin Sivas mitingi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bineceği helikopterin Gümüşhane'de arızalanması nedeniyle yaşanan gecikme yüzünden iptal edildi. CHP'nin miting yapması planlanan Mevlana Meydanı'ndaki alanda program başlamadan önce CHP İstanbul milletvekili adayı sanatçı Sabahat Akkiraz konser verdi. CHP Sivas milletvekili Malik Ecder Özdemir, daha sonra platforma çıkarak Kılıçdaroğlu'nun helikopterde yaşanan arıza nedeniyle mitinge gecikmeli olarak geleceğini açıkladı. Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun uçakla Erzincan'a buradan da Sivas'a geleceğini söyledi. Bir süre sonra tekrar platforma çıkan Özdemir, şu açıklamayı yaptı: ''Sevgili hemşehrilerim, gerçekten bugün Sivas'ta bir tarih yazdınız biliyorum. Biraz önce genel başkanımızla telefonla konuştum. Bir kere şuna herkes emin olsun ki genel başkanımızın sağlığıyla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Gerçekten beklenmedik bir helikopter arızası nedeniyle genel başkanımız bugün sizlerle birlikte olamıyor. Bugünü Sabahat Akkiraz'ın konseri olarak kabul edin. Sayın genel başkanımızın vaadi var, seçimlerden önce mutlaka Sivas'a gelecek. Uzak köylerimizden ve ilçelerimizden gelen hemşehrilerimiz var. Onların geri dönüşünde bir problem olabileceğini düşündüğümüz için genel başkanımızın sizlere sevgisini, saygısını, selamlarını sunuyoruz. 12 Haziran'dan önce bugünden daha coşkulu, daha büyük katılımlarla birlikte olacağımızı paylaşıyoruz.'' Miting alanındakiler Özdemir'in açıklamasından sonra meydandan ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun bugün Sivas'a geleceği, ancak programının netleşmediği öğrenildi. Bu arada partililer, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için bekliyor.