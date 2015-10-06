CHP Silvan İlçe Başkanı: Yaşlı olmasam dağa çıkardım!

Silvan'da dört gün süren sokağa çıkma yasağı dün akşam saatlerinde kaldırıldı. Yasak süresince yaşananlaea ilişkin açıklama yapan CHP Silvan İlçe Başkanı Abdülmenaf Manaz, "yaşlı olmasam dağa çıkardım" dedi.

Silvan'da uygulanan sokağa çıkma yasağına CHP'li ilçe başkanı tepki gösterdi. Sputnik'te yer alan habere göre, Silvan'da uygulanan sokağa çıkma yasağı bitmeden hemen önce ilçenin CHP'li Başkanı Abdülmenaf Manaz, RS FM'de Yavuz Oğhan'dan "bidebunudinle" programına canlı bağlandı ve şöyle konuştu:

"Burası 90'lı yılları geçti, yarı açık bile değil kapalı cezaevinde yaşıyoruz" dedi, sokağa çıkma yasağının gençleri dağa yönlendirdiğini anlattı. Manaz, "Yaşlı olmasaydım dağa çıkardım. Bizi sürekli dağa göndermek istiyorlar. Devletin başındaki adam bize verin kimliğinizi dağa çıkın diyor. Biz bir şey söylediğimiz zaman terörist bunlar, bölücü bunlar deniyor. Gelin buraya kimin terörist kimin bölücü olduğunu görün."