T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP Silvan İlçe Başkanı: Yaşlı olmasam dağa çıkardım!

CHP Silvan İlçe Başkanı Abdülmenaf Manaz sokağa çıkma yasağı boyunca yaşananlara tepki gösterdi

06 Ekim 2015 22:31

Silvan'da dört gün süren sokağa çıkma yasağı dün akşam saatlerinde kaldırıldı. Yasak süresince yaşananlaea ilişkin açıklama yapan CHP Silvan İlçe Başkanı Abdülmenaf Manaz, "yaşlı olmasam dağa çıkardım" dedi.

Silvan'da uygulanan sokağa çıkma yasağına CHP'li ilçe başkanı tepki gösterdi. Sputnik'te yer alan habere göre, Silvan'da uygulanan sokağa çıkma yasağı bitmeden hemen önce ilçenin CHP'li Başkanı Abdülmenaf Manaz, RS FM'de Yavuz Oğhan'dan "bidebunudinle" programına canlı bağlandı ve şöyle konuştu:

"Burası 90'lı yılları geçti, yarı açık bile değil kapalı cezaevinde yaşıyoruz" dedi, sokağa çıkma yasağının gençleri dağa yönlendirdiğini anlattı. Manaz, "Yaşlı olmasaydım dağa çıkardım. Bizi sürekli dağa göndermek istiyorlar. Devletin başındaki adam bize verin kimliğinizi dağa çıkın diyor. Biz bir şey söylediğimiz zaman terörist bunlar, bölücü bunlar deniyor. Gelin buraya kimin terörist kimin bölücü olduğunu görün."

ETİKETLER

silvansokağa çıkma yasağıAbdülmenaf Manazchp ilçe başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24