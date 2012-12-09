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CHP, Şile faciasını Meclis'e taşıyacak

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin Şile açıklarında kaybolan 9 denizcinin ailesini ziyaret etti

09 Aralık 2012 23:52

Şile açıklarında  6. gün önce batan gemi ve yardıma giden botun kayalıklara çarpmasının ardından kaybolan 9 denizciyi arama çalışmaları sonuç vermezken denizcilerin yakınlarını ve yetkilileri ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin olayı Meclis'e taşıyacaklarını söyledi.

Yetkillerle görüşen  Çebi, "Ortada hiç kimsenin içine sinmeyen bir tablo var" derken, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de, kurtarma operasyonunda hayatını kaybeden kaptan Cemil Özben'in ailesini ziyaret etti.

Olayı Meclis'e taşıyacaklarını söyleyen Tekin, olayla ilgili, "Kaptanın Şile'deki arkadaşları, 'bu havada çıkamayız dedi' diyor. Kimler baskı yaptı. Soruşturma devam ediyor ama soruşturmanın selameti için oradaki müdürün, genel müdürün görevden alınması gerekir" şeklinde konuştu.

Kaptan Cemil Özben'in eşi Günay Özben, "Bir ihmal, hata varsa bunun açığa çıkmasını isterim" derken, oğul Emre Özben de, "Kaptanın sorumluluğu, teknenin halatları çözülünce başlar. Denizler hukukunda bu böyledir" diye konuştu.

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