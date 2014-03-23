CHP Siirt adayı çekildi: Cemaate mi, MHP'ye mi, CHP'ye mi çalışıyoruz?

30 Mart yerel seçimlerinde, Siirt'te CHP'den belediye başkan adayı olan Galip Çakmak, düzenlediği basın toplantısında “İstanbul'da tesbih dağıtacaksın, Ankara'da bozkurt yapacaksın, cemaate mi CHP'ye mi MHP'ye mi çalışıyoruz belli değil' dedi. Çakmak, 13 Mart'ta Siirt'e gelen ve öğretmenevinde toplantı yapan PM üyesi Dursun Bulut'un kendi seçmenlerine “CHP'ye oy vermiyorsanız BDP'ye verin” sözünden dolayı adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Çakmak, “Belediye başkanlığından bugün (dün) itibariyle çekildiğimi beyan ediyorum. Bunu resmi olarak da ilçe seçim kuruluna bildirmiş bulunmaktayım. PM üyesi sayın Dursun Bulut'un yapmış olduğu açıklama her şekilde bizi rencide etmiştir” dedi. Siyasete CHP'de devam edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya Çakmak, “Bu şartlar altında CHP'de kalmanın da bir anlamı kalmadı” yanıtını verdi.

Kime çalışıyor belli değil

Bir gazetecinin “başka partiye geçecek misiniz?” sorusu üzerine Çakmak, “Başka bir partiye geçme düşüncem yok. Her hangi bir başka partiden de teklifte almadım. Böyle bir teklif alsaydım bunun için istifa da etmezdim zaten. Ama bir ilin bir adayı varsa tamamiyle bir partinin kendi adayına destek vermesi lazım. Bugün İstanbul'da tesbih dağıtacaksın, Ankara'da bozkurt yapacaksın, İzmir'de Türk bayrağını kaldıracaksın, Siirt'te BDP'ye çalışacaksın böyle bir mantık yoktur. Cemaate mi çalışıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi çalışıyorsun MHP'ye mi çalışıyorsun belli değil. Onun için diyorum ki bugünden sonra CHP'den çekiliyorum ve bundan sonra bu seçimde Siirt genelinde yarışan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum” diye konuştu.