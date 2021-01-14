CHP, "Sen varsan, biz varız" adlı kampanyada sahaya iniyor; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu da katılacak

CHP İstanbul İl Başkanlığı, ‘’Sen Varsan Biz Varız’’ adlı kampanyanın saha çalışmalarına 15 Ocak Cuma günü başlıyor. İstanbul’un 39 ilçesinde eşzamanlı başlayacak ve yaklaşık 1,5 ay sürmesi planlanan ve 7000 CHP’linin görev alacağı kampanya sürecinde, İstanbul’da yer alan tüm parti üyeleri ziyaret edilecek ve “ikinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” paylaşılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, ‘’Sen Varsan Biz Varız’’ kampanyasının hazırlıklarını tamamladı. Kampanya, 15 Ocak Cuma günü saat 11:00’da yapılacak 300 saha sorumlusu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da online olarak katılacağı dijital lansman ile başlayacak. Kampanya ile birlikte iktidar yolunda atılacak adımların somut olarak tariflenmesi ve hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İlk eğitim 16 Ekim'de düzenlenmişti

Kampanyanın bilgilendirme ve ilk eğitim toplantısı 16 Ekim’de düzenlenmiş, pandemi şartları nedeniyle saha çalışmaları başlayamamıştı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmış ve ilk eğitim toplantısını kendisi geçekleştirmişti. Kılıçdaroğlu, toplantı sırasında kampanya süreci ile ilgili olarak ‘’Adım Adım İktidara diyoruz. Türkiye’ye karşı en ağır sorumluluğu üstlenmesi gereken partiyiz. CHP, siyasal partiler içinde en nitelikli en yetkin kadroları bulunduran partidir. CHP aynı zamanda Türkiye'de değişim ve dönüşümün adresidir. Yeni bir yol haritası belirledik. Mahalle mahalle gezerek kim olduğu fark etmeksizin herkesin sorunlarını dinleyeceğiz. Sorunları çözmek sıradan bir olay değildir. Sorunu çözmek için önce sorunu bilmek gerekir. Biz, sorunun kaynağına iniyoruz, sorunu yaşayanlarla konuşuyoruz. Onun üzerine oturup çözüm üretiyoruz’’ şeklinde konuşmuştu.

6780 saha sorumlusu eğitildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 Ekim’de verdiği ilk eğitimin ardından 5 farklı yüz yüze eğitimde toplam 300 kişilik yönetici kadrosuna ve kampanya kapsamında saha sorumluluğunu üstlenecek olan 6780 kişiye online eğitimler verildi.

961 mahallede eş zamanlı sahaya çıkılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı; 15 Ocak Cuma günü başlayacak kampanya ile birlikte İstanbul’un 961 mahallesinde 3390 noktada bir kadın ve bir erkekten oluşan 6780 saha sorumlusu, Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi Üyeleri, İl Yöneticileri, İlçe Başkanları, İlçe yöneticileri, Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarının da katılımıyla toplamda 7000 kişilik bir ekiple ev ziyaretlerine başlıyor. Pandemi koşullarına uygun olarak planlanan ev ziyaretlerinde İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimizin çalışmalarının da yer aldığı kitler dağıtılacak.

Kaftancıoğlu da katılacak

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun ilk eğitim toplantısında belirttiği ‘’çözüme dayalı yeni yol haritası’’ söylemine bağlı olarak, CHP İstanbul Örgütü’nün tüm kademeleriyle çalışmalarına katılacağı kampanyada CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’da 15 Ocak Cuma günü saat 11:00’da yapılacak dijital lansmana Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi 1451. sokakta bulunan saha çalışma ekibiyle birlikte katılacak ve ardından başlayacak saha çalışmasına dahil olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kampanyaya bir tören için bulunacağı Pendik’te katılacak.