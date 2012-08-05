CHP, Selim Ay'ın atamasını BM'ye götürecek

İşkenceden cezalı Sedat Selim Ay’ın Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmasına yönelik tepkiler sürerken, CHP daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Suç duyurusunda bulunacağız” dediği atamayı Birleşmiş Milletler’in (BM) gündemine taşıyacağını açıkladı.

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, AİHM’in, söz konusu işkence davalarıyla ilgili olarak Türkiye hakkında verdiği mahkûmiyet kararlarını anımsatarak, “Partimiz, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne (AKBK) konuyu götürecek. Çünkü AKBK, AİHM kararlarının uygulanmasından sorumlu. Kararları tek tek görüşüyor, sen ne yaptın devlet olarak diye büyükelçiye soruyor,. Büyükelçi anlatıyor. Olmamış diyor AKBK; gündeminde tutuyor, o ülkeye baskı yapıyor. İlgili ülkenin o konuda ne yapması gerektiği konusunda bilgi vermesi gerek” dedi.

Ankara’nın AİHM’in mahkûmiyet kararının gereğini yapmadığını vurgulayan Türmen, Taraf ’a şunları söyledi: “Yargının gerekli dikkati, özeni göstermediği, ilgili makamların idari soruşturmayı gereği gibi yapmadığı ortadadır. Onu halen daha yapmadığı gibi işkence yapan kişiyi terfi ettiriyor. Hükümet hem kendine düşeni yerine getirmiyor hem mükafatlandırıyor. İşkenceyi teşvik etmekten başka bir şey değildir. Konuyu bu nedenle BM İnsan Hakları Komisyonu’na da götürmek mümkün. Komisyonun yaptırım gücü olmasa da bunu ciddi şekilde raporlaştırıp teşhir edebilir. Konuyu, hükümet kılını kıpırdatmadığı için oraya götürmek lazım. Ben bunu yapacağım. İşkenceyi teşvik tutumunu komisyon gündemine taşıyacağım.”



'AİHM ‘Niye cezalandırmadın’ diyor'



CHP’li Türmen, hükümetin ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Ay, AİHM’de işkenceden mahkûm olmadı” şeklindeki açıklamaları ile ilgili olarak da şöyle konuştu:

“AİHM, o kararında tartışılan emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu birkaç polisle ilgili dosyada Türkiye’yi mahkûm etti. AİHM, zaten kişileri mahkûm etmez, devletleri yargılar. O kararda çok önemli bir yan vardır. Türkiye o davada, yargı zaman aşımını önlemek için gerekli özeni göstermediği için ayrıca mahkûm olmuştur. Eğer işkence varsa ki, dosyaya göre var, AİHM, polisler işkence gibi çok ağır suç işlemişlerse ilgili makamların, yargının ve idari makamların özel bir dikkat özen göstermesi lazım der. O kararda da bu denmiştir. AİHM kararıyla denmiştir ki; bu polis memurları cezalandırılsın. Oysa bizde olan tam tersi. Polisler cezalandırılmasın diye yargıyla, idareyle bir özen gösterilmiş. İşkence yapanları nasıl kurtarırız, onlara nasıl kol kanat gereriz diye çaba gösterilmiş. AİHM’deki Ay dosyasının özeti budur.”



“Bundan ağır ceza olur mu”



AİHM’in, işkence suçlarında cezasızlığı ayrı ve ağır bir ihlal olarak kabul ettiğini vurgulayan CHP milletvekili Türmen, “O davada sadece Sedat Selim Ay yoktu, başkaları da vardı. Hükümetin savunması dayanaksız. Tekrar ediyorum; AİHM, devleti yargılıyor, Ay’ı değil. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiği için de devletin ne yapması gerektiğini söylüyor, ona yükümlülüklerini hatırlatıyor” dedi. Türmen, şöyle devam etti:

“Kararın anlamı şu; ‘Bunu uygula, gereğini yap. İşkence yapan polislerimi, ajanlarımı korurum, parasını verir geçiştiririm diyemezsin.’ Ortada bir ihlal varsa ki var, ihlal de bu kadar ağır ise o kararın uygulanması için ihlale yol açan kararları ortadan kaldıracaksın. Herhalde o tedbirler arasında bu kişiyi emniyet müdürü yapmak gibi bir şey yoktur.”



'İşkenceden zamanaşımı olmaz'



CHP olarak işkence suçunda zamanaşımının olmaması için kanun teklifi verdiklerini ifade eden Türmen, “Artık dünyada işkence insanlığa karşı suç kabul ediliyor. Bu kabul edilmedi, iktidar tarafından. Diyoruz ki bizimkini kabul etmediler ama taklit etsinler, kendileri bu konuda düzenleme yapsınlar yasalaştırsınlar, biz buna da razıyız” diye konuştu.