-CHP şehit cenazelerine heyet gönderecek TBMM (A.A) - 20.10.2011 - CHP, Hakkari Çukurca'da şehit düşen 24 askerin cenazelerine katılmak üzere milletvekili heyeti oluşturdu. CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekilleri, Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Geçer'in Akşehir, Jandarma Üsteğmen Murat Bek'in Yozgat'taki, Jandarma Er Koray Özel'in Adana'daki, Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın Çorum'daki, Jandarma Komando Onbaşı Yavuz Çoban'ın Aksaray'daki, Er Eyüp Çolakoğlu ve Piyade Astsubay Bilal Özcan'ın İstanbul'daki, Jandarma Çavuş Birol Elmas'ın Sakarya'daki, Piyade Er Ufuk Bozkurt'un Kırklareli'ndeki, Jandarma Komando Er Süleyman Kalkan'ın Isparta'daki, Jandarma Komando Er Mehmet Çetin'in Aydın'daki, Jandarma Er Mesut Cengiz'in Hatay'daki, Er Mehmet Ağgedik ve Er Reşit Ercan'ın Elazığ'daki, Uzman Çavuş Halil Özdoğru'un Sinop'daki, Piyade Er Fikret Özel'in Samsun'daki, Jandarma Er Fevzi Kazak'ın Gaziantep'deki, Er Yunus Yılmaz'ın Ankara'daki, Piyade Çavuş İdris Çam'ın Kahramanmaraş'taki, Er Hüseyin Güldal'ın Kocaeli'ndeki, Jandarma Piyade Onbaşı Soner Ateşsaçan'ın Artvin'deki, Onbaşı Mesut Kazanç'ın Erzurum'daki, Er Ramazan Akın'ın Ağrı'daki, Piyade Er Ahmet Tuncel'in Bitlis'teki cenazelerine katılacak. Ankara ve İstanbul'daki şehit cenazelerine tüm bölge milletvekillerinin katılması istenirken, diğer illerdeki cenazelere katılmak üzere de 42 milletvekili görevlendirildi. AK Parti grubu da bölgesinde şehit cenazesi olan milletvekillerine çağrı yaparak, törenlere katılmalarını istedi.