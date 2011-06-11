-CHP SEÇİME HAZIR ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - CHP Genel Merkezi ile il ve ilçe örgütlerinin, seçime yönelik hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada, parti Genel Merkezi'nde illerden gelen sandık sonuçlarının izlenmesi için seçim koordinasyon merkezi kurulduğu ve basın mensuplarının rahat çalışması için basın merkezinin yeniden düzenlendiği belirtildi. Öte yandan, Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum başkanlığındaki seçim koordinasyon merkezinin, ülke çapında tüm sandıklarda görev yapacak partililerin kaydettikleri sandık ölçekli seçim sonuçlarını izleyeceği, sisteme gireceği ve bu sonuçların da anında genel merkez binasındaki iç yayından kamuoyuna duyurulacağı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Yaklaşık 100 kişinin görevli olduğu merkez, 81 il ve 957 ilçe ile telefon ve CHP intraneti üzerinden bilgisayar bağlantısına sahip bulunuyor. Sandık başında görevli yaklaşık 600 bin kişi bu merkez tarafından koordine edilecek. Seçim sonuçlarını izleyecek basın mensupları için ise parti binasının 2. katında bir basın merkezi oluşturuldu. Seçim koordinasyon merkezine gelen sonuçlar basın merkezi ve parti girişindeki dev ekran ve ekranlardan anında izlenebilecek. Parti Meclisi Üyesi Atila Sav'ın başkanlığındaki hukuk bürosu ise seçim sonuçları kesinleşene kadar görev yapacak ve seçimle ilgili örgütten gelen soruları yanıtlayacak.'' Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, oyunu Çukurambar Arjantin İlköğretim Okulu'ndaki 4201 nolu sandıkta kullanacağı, Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmaya saat 09.30'dan sonra gideceği belirtildi.