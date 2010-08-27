-CHP, SEÇİM SONUÇLARINI KONTROL MERKEZİ KURACAK ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP tarafından seçim sonuçlarını kontrol merkezi kurulacağını bildirdi. CHP İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, il başkanlıklarına bir genelge gönderen Sav, seçim sonuçları kontrol merkezinin oluşturulması için gerekli hazırlıkların yapılmasını ve önlemlerin alınmasını istedi. Genelgede, 12 Eylüldeki halk oylamasına yönelik olarak kurulması kararlaştırılan merkezde, seçim merkezlerinin ve ilgili merkezlerde görevli sayılarının belirlenmesi, il ve ilçe başkanlıkları tarafından tespit edilen merkezlerde sağlanabilirliği ölçüde görev alacak kişi sayısı kadar bilgisayar temin edilmesi ve elektrik kesintilerine karşı da (laptop veya ups) gibi önlemlerin alınması istendi. Ayrıca, seçim sonuçları kontrol merkezinde görev alacak ilçe sorumlularının ad ve soyadı, T.C kimlik no, cep telefonu numarası ve e-posta adreslerini genel merkeze bildirmeleri gerektiği de ifade edildi.