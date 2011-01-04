-CHP ''SEÇİM SLOGANI'' ARIYOR ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - CHP, geçtiğimiz ay yenilenen ve tanıtımı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan internet sitesinde, kullanıcılara ''2011 Genel Seçimlerinde CHP'nin Sloganı Ne Olmalı?'' sorusunu soruyor. Şu ana kadar bin 326 yorumun yapıldığı konu başlığında, ''İnsanca yaşamak için CHP'', ''Halka hakça paylaşım'', ''Dokunulmazlara dokunacağız'', ''Halkın iktidarı için Türkiye, mühürü bas CHP'ye'' gibi sloganlar dikkati çekiyor. İnternet sitesinin koordinatörlüğünü üstlenen CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Kerem Oktay, yenilenen sitenin beklenenden çok daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Sitede en fazla ziyaret edilen linklerin başında ''Fikrinizi söyleyin'' bölümün geldiğini anlatan Oktay, bu bölümde de zaman zaman çeşitli konu başlıkları altında kullanıcıların fikrini sorduklarını belirtti. 18 Aralıkta gerçekleştirilen CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultayı'nın hemen ardından ''2011 Genel Seçimlerinde CHP'nin Sloganı Ne Olmalı?'' sorusunun sorulduğu konu başlığını kullanıcıların fikrine açtıklarını ifade eden Oktay, ''Bütün gücümüzle seçimlere odaklandığımız için siteyi takip edenlerin de yaratıcı katkısına ulaşmayı hedefliyoruz'' dedi. ''Akıl akıldan üstündür'' düşüncesini benimsediklerini ve her fikre saygı duyduklarını belirten Oktay, konu başlığına ise binlerce farklı slogan geldiğini anlattı. Sloganların mutlaka değerlendirileceğinin altını çizen Oktay, ''Bunun dışında açtığımız diğer konu başlıklarına gelen yorumların tamamını da haftalık olarak Genel Başkan'a iletiyoruz. Ayrıca hem en fazla oy alan fikirler hem de en fazla fikir yazan kişinin ismi de sitede yayınlanıyor'' diye konuştu. Oktay, sloganlarla ilgili konu başlığının yaklaşık bir ay daha açık kalacağını bildirdi. -''ARTIK YETTİ! KEMAL GELDİ!''- ''www.chp.org.tr'' adresinin fikrinizi söyleyin bölümünde oluşturulan ''2011 Genel Seçimlerinde CHP'nin Sloganı Ne Olmalı?'' sorusuna bugüne kadar bin 326 yorum yapıldı. Tüm kullanıcılara açık olan konu başlığında, ''İnsanca yaşamak için CHP'', ''Halk'a hakça paylaşım'', ''Dokunulmazlara dokunacağız'', ''Halkın iktidarı için Türkiye, mühürü bas CHP'ye'' gibi sloganlar dikkati çekiyor. Bölümde ayrıca, ''Demokrasi gelecek kabadayılık bitecek'', ''Artık yetti! Kemal geldi!'', ''Özümüze dönelim! güzel günler görelim!'', ''Yerli üretim! yerli yönetim!'', ''Halkın güneşi doğuyor ampulleri söndürün'' gibi sloganlar da yer alıyor.