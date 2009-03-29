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Politika

CHP 'Seçim İzleme Merkezi' oluşturdu

CHP Genel Merkez Binası'nda, 81 il ile doğrudan bağlantılı "Seçim İzleme Merkezi" oluşturuldu.

29 Mart 2009 02:00

CHP'de yerel seçim sonuçlarının izlenebilmesi için Genel Merkez Binası'nda, 81 il ile doğrudan bağlantılı "Seçim İzleme Merkezi" oluşturuldu.

Genel Sekreter Önder Sav, Parti Meclisi Salonu'nda oluşturulan Seçim İzleme Merkezi'ni basın mensuplarına tanıttı.

Merkezde her il için bir telefon tahsis edildiğini ve bu telefonlara gelen sonuçların görevliler aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarıldığını anlatan Sav, bu çalışmanın kesin sonuçlar alınıncaya kadar süreceğini bildirdi.

Sav, merkezde 100'ün üzerinde kişinin görev yaptığını, bunun dışında Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil'in başkanlığında bir koordinasyon merkezinin oluşturulduğunu ifade etti.

Önder Sav, ayrıca sandık görevlilerine yardımcı olmak üzere hukuk komisyonu da kurulduğunu belirtti.

Sav, "Umut ediyoruz ki bu seçim, Türkiye demokrasisine yakışan, üzerine gölge düşmeyen, şaibe olmayan bir seçim olur" dedi. Bir gazetecinin sorusu üzerine Sav, seçimin iddialı partisinin CHP olduğunu söyledi.

Bu arada, parti bayrakları, Atatürk ve Genel Başkan Deniz Baykal'ın dev posterleri asılan Genel Merkez Binası'nın içine ve dışına seçim sonuçlarının yansıtılması için ekranlar kuruldu.
Binanın ikinci katı da basın mensuplarının çalışması amacıyla düzenlendi.

(AA)


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