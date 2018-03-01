CHP seçim güvenliğiyle ilgili siyasi partilerle görüşmelerde bulunmak üzere heyet oluşturdu 

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi seçim güvenliğiyle ilgili siyasi partilerle görüşmelerde bulunmak üzere bir heyet oluşturdu.

Heyete ilişkin CHP tarafından aypılan açıklama şu şekilde: \"Meclis alt komisyonunda görüşülen ittifak yasa teklifindeki seçim güvenliğini zedeleyen hususlar ile seçim güvenliğinin sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve çalışma yapmak amacıyla kurulan heyette; Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Lale Karabıyık , Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yer alıyor. Siyasi partilerle görüşmelerin ardından teklifin sahibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi\'yle de görüşme talebinde bulunulacak.\"