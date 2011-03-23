-CHP SEÇİM ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Genel Merkezdeki toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmazken, 12 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin çalışmalar değerlendirildi. MYK'da Kılıçdaroğlu'nun bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşme hakkında üyelere bilgi verdiği, Libya'daki son durumun ve ülke gündeminin ele alındığı öğrenildi. Bu arada Kılıçdaroğlu, başvuruların sona ermesinin ardından aday adaylarıyla 27 Mart Pazar günü saat 10.00'da Anadolu Gösteri Merkezi'nde bir araya gelecek.