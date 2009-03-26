CHP seçim anketlerini YSK'ya taşıdı

CHP Genel Sekreteri Önder Sav, anketlerle maniplasyon ve seçim yasaklarının ihlali ve bunların durdurulması konusunda Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.



Genel Sekreter Sav tarafından yapılan başvuruda, 19 Mart 2009 günü başlayan "Seçim Propagandası ve Yasakları"na rağmen, bazı radyo ve televizyon kanallarının "seçim propagandası" esaslarına aykırı yayın yapıldığı belirtilerek, YSK'dan yasaya aykırı propaganda ihlallerinin önlenmesi ve YSK'nın belirlediği yasaklara uyulmasını istedi.



CHP Genel Sekreter Sav'ın konuyla ilgili olarak YSK Başkanlığı'na yaptığı başvuru şöyle:



"1- 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi hakkındaki kanunun 35.maddesinin yollamada bulunduğu 298 sayılı kanunun 49 ve sonraki maddeleri uyarınca 19 Mart 2009 günü başlayan 'Seçim Propagandası ve Yasakları' döneminde partilerin propaganda çalışma ve yöntemleri gibi radyo ve televizyon kanallarının yayın esasları da belirli kurallara bağlanmıştır.



Yüksek Seçim Kurulu'nda yayımlanan Seçim Takvimi'nde ve kararlarında bu hususu belirtmiştir. 27.12.2008 tarih ve 008039 sayılı 336 no'lu kararında 'Her türlü kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminlerin ancak tarafsız, gerçeklik ve doğruluk...' kriteri getirilmiştir.



2- Hal böyle iken kimi radyo ve tv kanalları 298 sayılı yasanın ikinci kısmında belirlenen "seçim propagandası" esaslarına aykırı yayın yapmaktadır. Bu suretle kimi partilerin ve adayların lehine ya da aleyhine olacak biçimde etki yapmaya çalışmaktadırlar.



3- Yasaya ve Seçim Hukuku ilkelerine aykırı bu tür yayınların birinde HABERTÜRK Televizyon Kanalı 22.03.2009 ve 23.03.2009 günlerinde açık biçimde bir partinin ve adaylarının lehine olacak biçimde bir kamuoyu değerlendirmesi yayınlamıştır. Bu tür sayısal veriler ciddi gibi görünen ama güdümlü olarak yönlendirilmiş çabalardan öteye geçmekte ise de, seçmenleri etkilemek, yasalara ve Yüksek Seçim Kurulu'nun ilke kararlarına aykırı olmaktadır.



4- Benzer surette yayınları, kimi zaman diğer yayın kuruluşları da yapmaktadır. Haber bültenleri zamanında Başbakanın mitinglerde yaptığı propaganda konuşmalarını ayrıntılı biçimde haber bültenlerinde yayınlamaktadırlar. Buna karşılık diğer partilerin bu tür etkinliklerine eşit ve aynı etkinlikte yer verilmemektedir. Böylece yasa koyucunun öngördüğü ilkeler ihlal edilmektedir.



5- Yine 298 sayılı yasanın 60.maddesi, afiş ve duvar ilanlarının ve parti propaganda bayrakları ile benzerlerinin şehir, kasaba ve beldelerde İlçe Seçim Kurulları'nca gösterilecek yerlere asılmasını öngörmektedir. Oysa özellikle Büyükşehirlerde, belediyelerce otobüs duraklarında ve çeşitli cadde ve alanlarda kurulmuş ticari amaçlı reklam kuleleri Belediye Başkanının mensup olduğu siyasal partisince kiraya verilmiş gibi gösterilerek bir partinin egemenliğine terk edilmektedir. Bu davranış da yasaya aykırıdır.



SONUÇ: Yüksek Seçim kurulu'nca belirttiğimiz hususlardaki yasa ihlalleri konularında gerekli işlemin yapılmasına karar verilmesini dilerim." (ANKA)





