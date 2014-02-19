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Politika

CHP, Sarıyer'de seçime katılamayabilir!

CHP, yönettiği Sarıyer'de seçimlere girememe tehlikesiyle karşı karşıya. Aday listesini 9 dakika geç getiren CHP'nin seçime katılıp katılamayacağına YSK karar verecek

19 Şubat 2014 17:16

CHP’nin Sarıyer İlçe Teşkilatı, yerel seçimlerde belediye meclis üyeleri aday listesini 9 dakika geciktirince adaylığı da riske girdi. Parti’nin Sarıyer'de seçime katılıp katılmayacağına YSK verecek. CHP’nin umudu ise listeyi daha önce faks çekerek kurula bildirmiş olması…

18 Şubat, siyasi partiler için Yüksek Seçim Kurulu'na adaylarını bildirmek için son gündü. Adayların en geç saat 17.00'ye kadar bildirilmesi gerekiyordu. Ancak Sarıyer'de ilginç bir gelişme yaşandı.

CHP genel merkezi dün saat 13:00'te Sarıyer'in belediye meclis üyesi adaylarının listesini Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na faksladı. Islak imzalı liste ise CHP'liler tarafından saat 17:09'da Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. Bunun üzerine AKP'liler ve MHP'liler, saatin 17:00'yi geçtiğini öne sürerek CHP'nin listesinin kabul edilmemesi için tutanak tutturdu.

Yaşanan tartışmalar üzerine CHP'nin Sarıyer belediye meclis üyesi adaylarının olduğu liste ve  tutanak Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gönderildi. İlçe Seçim Kurulu AKP ve MHP'nin itirazını kabul ederse CHP Sarıyer'de seçime giremeyecek.

 

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