-CHP ŞANTAJ İDDİALARINI REDDETTİ ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil, partisinin, çirkin, yalan ve yanlışın içinde olduğu bir propaganda ile karşı karşıya olduğunu, bunu tamamıyla reddediklerini belirterek, "CHP ve onun Genel Başkanı balçıkla sıvanamayacak kadar kötülük, şantaj ve tehdit ile yan yana getirilemeyecek kadar pozitif değerlere sahip kişidir" dedi. Tamaylıgil, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararlar hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun çalışma ve gezi programı hakkında MYK'ya bilgi verdiğini anlatan Tamaylıgil, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerine ilişkin çalışmaların da değerlendirildiğini söyledi. CHP'nin hedefinin ve gündeminin belli olduğunu ifade eden Tamaylıgil, "Gündemimiz, Türkiye'nin ve ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının başlığında oluşan gündem. Hedefimiz, 12 Haziran seçimleri sonrasında iktidar olup verdiğimiz sözler ve uygulayacağımız çözümlerle Türkiye'yi hak ettiği, vatandaşlarını hak ettiği noktalara taşıyacak mücadeleyi ortaya koymak" diye konuştu. -"BİZ, BU OYUNA GELMEYECEĞİZ"- Oda Tv muhabiri İklim Ayfer Kaleli Bayraktar'ın iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Tamaylıgil, şunları kaydetti: "Bizim gündemimiz, Türkiye'nin gündemi. Türkiye'nin gündemine baktığımız zaman da bunun içinde işsizlik var, yoksulluk var, yargıdaki uygulamalar ve onların neticeleri var, basın ve basının özgürlükleri konusunda büyük bir çoğunluğun paylaştığı yanlış uygulamalar var. Böyle bir gündemin var olduğu süreçte bakıyorsunuz ki CHP, bir çirkin, yalan ve yanlışın içinde olduğu propaganda ile karşı karşıya; bunu tamamıyla reddediyoruz ve bu kampanyalar, propagandalar, Türkiye'nin gündemini değiştirmek amacı ile ve iktidarın ortaya koyduğu olumsuzlukların kamuoyunun gündeminde tartışılmasını engellemek amacı ile ortaya çıktığı çok net, çok açık. Biz, bu oyuna gelmeyeceğiz. Bizim siyaset alanımız, halkın şikayet ve sorunlarıdır, bu sorunların çözümü için ortaya koyacağımız projelerdir." CHP'nin gündeminin, Türkiye'nin sorunlarına ürettiği projeler olduğunu vurgulayan Tamaylıgil, "Bizim gündemimiz, kirli alanlar değildir. CHP ve onun Genel Başkanı, balçıkla sıvanamayacak kadar kötülük, şantaj ve tehdit ile yan yana getirilemeyecek kadar pozitif değerlere sahip kişidir ve CHP böyle bir siyasi harekettir. Güneş, balçıkla sıvanmaz. Biz, gündemimizi ortaya koyuyoruz. Gündemimiz, Türkiye'nin gündemi ve bu yönde yapacağımız çalışmalardır" diye konuştu. -"YETKİLİ MERCİLER, KAYDI İNCELESİNLER"- Tamaylıgil, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın, Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinin hatırlatılması ve değerlendirmesinin sorulması üzerine de "Kötü söz sahibinindir her zaman. Bir iddiası olan, iddiayı ortaya koyan ve eğer belli kayıtlarla dile gelen bir iddia ise o kayıtları inceler ve ona göre cevabını bulurlar" ifadelerini kullandı. İklim Ayfer Kaleli Bayraktar'ın iddialarının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile eski Genel Başkan Deniz Baykal arasında herhangi bir görüşmenin olup olmadığının sorulduğu Tamaylıgil, bu konunun MYK'nın gündeminde olmadığını söyledi. Bihlun Tamaylıgil, bir başka soruyu yanıtlarken de Bayraktar'ın iddialarına ilişkin kayıtlardan söz edildiğini hatırlatarak, "Yetkili merciler bu kaydı incelesinler, içeriğinde ne varsa değerlendirsinler, ortaya çıkarsınlar" dedi. Bayraktar'ın iddiaları ile ilgili yargıya başvurup başvurmayacakları sorusuna ise Tamaylıgil, her türlü aşamayı hukukçularla birlikte değerlendirdikleri ve gerekenin yapılacağı yanıtını verdi. "Bu konu, partinize yönelik bir operasyonun işareti midir?" sorusunu da yanıtlayan Tamaylıgil, şunları söyledi: "Böyle bir niyet ortaya çıktıysa bu yönde bir düşünce ile hareket etmek isteyenlere karşı cevabımız çok nettir; biz bütün bunları reddediyoruz. Böyle bir düşüncesi olanlar da hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaklardır. Bunu da bilmelerini istiyoruz. CHP, doğruluğu, ilkeleri ve hedefleri ile hiçbir zaman 'güneş balçıkla sıvanmaz' sözü ile beraber yürüyüşüne devam edecektir."