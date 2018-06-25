"CHP sandıktan çıkan sonuçla elindekini kaybetti; Meclis'te de tayin edici özelliğini yitirdi"

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 24 Haziran seçimlerinin sürprizini MHP'nin gerçekleştirdiğini belirterek, "CHP hem yürütme iktidarını, hem de Meclis iktidarındaki etkisini kaybetti.Çünkü yeni sistemde anamuhalefet partisi kavramı olmayacak.Partilerin aldıkları milletvekili sayısı, etkinliğinin de belirleyicisi olacak" dedi.

"Eğer sonuçlar gece yarısında bu satırların yazıldığı andaki gibi tamamlanırsa, MHP’nin oluru olmadan Meclis’ten herhangi bir kanunun çıkması zor olur" diyen Sarıkaya, "Türkiye’de denge ve denetleme, MHP ve lideri Devlet Bahçeli’nin kararıyla sağlanır" diye yazdı.

Sarıkaya'nın Habertürk'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

CHP’nin içi açısından durum böyleyken, parlamentodaki temsil açısından bakıldığında da durum farklı değil...

CHP hem yürütme iktidarını, hem de Meclis iktidarındaki etkisini kaybetti.

Çünkü yeni sistemde anamuhalefet partisi kavramı olmayacak.

Partilerin aldıkları milletvekili sayısı, etkinliğinin de belirleyicisi olacak.

CHP de seçime giderken bunun farkında olarak adımını attı.

Ancak sandıktan çıkan sonuçla elindekini de kaybetti; Meclis’te tayin edici özelliğini yitirdi.

Bu seçimin sürprizini gerçekleştiren MHP, Meclis’in kilit partisi oldu...

Eğer sonuçlar gece yarısında bu satırların yazıldığı andaki gibi tamamlanırsa, MHP’nin oluru olmadan Meclis’ten herhangi bir kanunun çıkması zor olur.

Türkiye’de denge ve denetleme, MHP ve lideri Devlet Bahçeli’nin kararıyla sağlanır.