-CHP SANDIK GÖREVLİLERİNİ ''CEPTEN'' İZLEYECEK ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklarını sürdüren CHP, bir GSM operatörü ile yaptığı anlaşma çerçevesinde seçim günü sandık görevlilerini ''konum bazında'' takip edecek. Uygulama ile seçim sabahı tüm görevlileri yerlerinde olup olmadığı konusunda izleyecek olan CHP, gün boyunca da iletişimi ve koordinasyonu oluşturacağı ''Call-center''den gerçekleştirecek. Yaklaşan seçimler öncesi yurt gezilerini sürdüren CHP yönetimi, teknolojiyi de seçimlerde en etkin şekilde kullanmayı hedefliyor. CHP, bu kapsamda yapılan çalışmaları, 24 Şubat'ta gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında sunulan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporunda ''Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu'nda değerlendirdi. Raporda kapsamlı olarak seçime yönelik çalışmalar anlatılırken, CHP Genel Merkezi'nde yazılım gereksinimi karşılayacak bir ekibin daha önce mevcut olmadığı bilgisine yer veriliyor. İhtiyaçlar çerçevesinde parti bünyesinde 6 kişilik bir yazılım birimi kurulduğu ifade edilirken, geliştirilecek proje ve sunulacak hizmetlerde anlatılıyor. -CHP INTRANETİ- Rapora göre, sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağ olan intranetin, CHP'nin parti içine yönelik geliştirilecek işlevlerin can damarını oluşturacağı belirtiliyor. Intranet'in ilk adımının genel merkez yönetimi bilgilerini sisteme dahil etmek olacağı belirtilen raporda, ''Her kullanıcının kendi intranet erişimini özelleştirebilme imkanı (iGoogle benzeri) kullanım alışkanlığının hızla yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Örneğin, üye kayıt birimi kendi sayfasını açtığında bir önceki gün yapılmış üye kayıt sayısı ve detayını; parti yöneticisi de kendi sayfasını açtığında bir önceki gün ilçe başkanlıkları tarafından yapılmış görevlendirmeleri ön plana çıkaracaktır'' deniliyor. Intranet sayesinde Genel Başkan'ın sandık görevlileri ile ilgili tüm bilgilere de ulaşabileceği kaydedildi. -SANDIK GÖREVLİLERİNE SIKI TAKİP- Seçmeni sandığa götürmenin ve sandığa sahip çıkmanın seçim dönemlerinde büyük önem taşıdığı belirtilen raporda, seçim döneminde ve sonrasında yapılacak çalışmaların da başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda Turkcell ile anlaşma yapıldığı belirtilen raporda, seçim günü sandık görevlilerinin ''konum bazında'' takip edileceği ifade edildi. Raporda sistemle ilgili şu bilgilere yer verildi: ''Bu sistem aracılığıyla ulaşım, okul, bahçe, kat, sandık gibi görevlilerin seçim sabahı yerinde olup olmadıkları kontrol edilecek ve kendilerine 'görevlerinde başarı' mesajı gönderilecektir. Gün ortasında kumanyaların temini ve sorunların iletimi kapsamında ikinci bir iletişim sağlanacaktır. Gün boyunca yaşanabilecek hilelerin, aksamaların merkezi olarak takibinin yapılabilmesi için 'call-center' kurulacaktır. Bu merkeze görevlilerimizce ulaştırılan mesajlar, ilgili yönetim birimimiz ve taşra teşkilatımız tarafından takip edilebilecektir. Günün sonunda, sandık sayımı tamamlandığında sandık görevlisi 'sandık sayımı sorunsuz olarak tamamlandı' içerikli SMS mesajı veya sorun var ise önceden tanımlanmış standartlara uygun olarak, sorunu türü ile belirten bir SMS mesajı gönderecektir. Okul veya sandık görevlilerinin imzalı sandık sonuç tutanaklarını ilçe başkanlıklarına getirmeleri ile de veri girişleri yapılacaktır.'' -ÜYE AİDATLARI DA SMS'LE- Raporda, mevcut durumda üyelerin aidatlarını il ilçe başkanlıklarında bulunduklarında, düzensiz şekilde ya da yazılı olarak verdikleri onay çerçevesinde kredi kartı talimatı ile ödedikleri, yine Turkcell ile bu konuda SMS bazlı ödeme anlaşması yapıldığı belirtildi. İnternet üzerinden veya kısa mesaj uygulamaları ile üyelere bilgilendirme amaçlı bir SMS gönderileceği, üyenin bu mesajı onaylamasının ardından ise her ay 3 lira tutarındaki aidatın kesileceği bildirildi. Ayrıca onaylanan SMS'in planlanan üye güncel erişim bilgilerinin doğrulanması açısından da ilk adımı oluşturacağı ifade edildi.