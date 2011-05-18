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Politika

CHP sandık görevlilerine takibe aldı

CHP, 199 bin sandık görevlisini 1 hafta boyunca takip edecek.

18 Mayıs 2011 03:00

T24 - CHP, 199 bin sandık görevlisini 1 hafta boyunca takip edecek. Görevlilerin cep telefonu sinyal bilgileri harita üzerine düşürülecek. Kılıçdaroğlu tek tuşla istediği sandık görevlisiyle iletişime geçebilecek


Milliyet gazetesi parlamento muhabiri Mansur Çelik'in haberine göre; geçmiş yıllarda sandık sayım sonuçlarını takip etmemekle eleştirilen CHP’de bu kez hazırlıklar çok farklı yürütülüyor. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, “Seçim gecesi YSK’dan da sonuçları eş zamanlı olarak istiyoruz. Bu internet üzerinden çok kolayca sağlanacak. Biz ayrıca 199 bin sandık görevlisi ile koridor ve bina sorumlularını da cep telefonları üzerinden bir hafta boyunca takip edeceğiz. Sonuçları bize SMS ile anında bildirecekler. Gerekirse 199 bin tutanak sonucunu tek tek sisteme girerek kontrol edeceğiz” dedi.

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