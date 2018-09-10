T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı evinde ölü bulundu

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu (60), evinde ölü bulundu

10 Eylül 2018 20:35

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu (60), evinde ölü bulundu.

Durmuşoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları ve partililer, durumu polise bildirdi.

Adapazarı İlçesi Yenigün Mahallesi Engin Sokağı'ndaki evine giden polis ve sağlık ekipleri, yalnız yaşayan Durmuşoğlu'nu ölü buldu.

Durmuşoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Durmuşoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.  

 

ETİKETLER

CHPSakaryail başkan yardımcısı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24