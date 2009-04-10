CHP sahte içkiye karşı Meclis Araştırması istedi





CHP'li milletvekilleri, sahte içki üretimi ve satışına karşı mücadelede alınması gereken önlemlerin araştırılması ve tespiti için Meclis Araştırması açılmasını istedi.



CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve arkadaşları tarafından imzalanan araştırma önergesi, TBMM Başkanlığına sunuldu.



Hükümetin ve ilgili kuruluşların aldığı tedbirlerin yetersizliği nedeniyle son zamanlarda sahte rakıdan kaynaklanan ölümlerin meydana geldiği belirtilen önergede, rakı üzerindeki aşırı vergi yükü nedeniyle piyasaya ucuz ve sahte rakı sürülmesinin cazip hale geldiği vurgulandı.



Önergede, TEKEL'in özelleştirilmesinin, sahte rakı üretimini kolaylaştırdığı iddia edilerek, son 20 günde sahte içkiden ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini, ölenler arasında bir turistin bulunmasının ise Türk turizmine büyük darbe vurduğu kaydedildi.



Sahte içki üretimi ve satışına karşı mücadelenin, çok boyutlu bir mesele olarak ele alınması gerektiği belirtilen önergede, şöyle denildi:



"(İçki günahtır) demekle, içkiyi yasaklamakla, içkili yerleri kapatmakla, içki içilen yerleri şehir merkezinin dışına taşımakla, şehirleri kırmızı çizgi koyarak ikiye, üçe bölmekle bu işlerin önlenemeyeceği anlaşılmıştır.



Kolaycılığa kaçan, kısa vadeli, yüzeysel önlemlerle yetinmekten artık vazgeçilmelidir. Suç işleyenlere karşı mücadele etmekten daha önemli olan, bu suçu yaratan elverişli koşulları ortadan kaldırmaktır. Aksi takdirde yaşanan ölüm olayları engellenmeyecektir."



CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, alkoldeki yüksek vergi oranları nedeniyle kaçak içki üretiminin arttığı gözününe alınarak, uygulanan vergiler konusunda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sordu.

