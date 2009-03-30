CHP, Safranbolu'da seçimlere itiraz ediyor

Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde, AKP'den 240 oy az alarak seçimleri kaybeden CHP, seçim sonuçlarına itiraz ediyor. CHP'liler seçim sırasında usulsüzlük yapıldığını iddia ediyor.



Dün yapılan seçimlerde AKP'li Necdet Aksoy 8 bin 988 oy alırken, CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Mustafa Eren ise 8 bin 748 oyda kaldı. Bunun üzerine 240 oy farkla seçimi kaybeden CHP, seçim sonuçlarına itiraz etmek için çalışma başlattı. CHP Safranbolu İlçe Başkanı Rıfat Ereyizlioğlu, ``Bu seçimlerde Safranbolu'da yasa ve yönetmelikler hiçe sayılmış ve yüzlerce oy iptal edilmiştir'' diye iddia etti. Seçimlerde AKP'den bir belediye başkan aday adayı sandık başkanlığı yaptığını öne süren Ereyizlioğlu, şunları söyledi:



``Tutanaklarda rakamlar var. Bu rakamlar seçim sonucu olarak ilan ediliyor ama altında hiçbir görevlinin imzası yok. Öyle örnekler var ki, 40 tane oy sonuç olarak ilan edilmiş ama seçmen sayısı ve zarf sayısı o kadar değil. Yani o sandıkta 40 kişi oy kullanmamış, hani 3-5 sandık görevlisi kullanmış dersiniz ama 40 tane fazla oy, çok ilginç bir sonuçla karşı karşıyız. En az 60 sandık görevlisi suç işlemiştir. Bu seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz. Önce itiraz edeceğiz, yetmedi eylemle hakkımızı arayacağız. Sahtekarlıkla yapılan bir seçim sonucu ilanını Safranbolulular'a kabul ettiremeyecekler. Seçimler bize göre tümden iptal edilmelidir, itirazımızı bugün yapıyoruz.''



CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Mustafa Eren ise imzası olmayan sandık tutanakları ve seçmen sayısından fazla çıkan oylar gördüklerini iddia etti. Eren, ``Safranbolu'da seçim sonucunun bu olmadığını herkes biliyor. Seçmenlerin hakkını kimseye yedirmeyiz. Bununla ilgili gereken mücadeleyi onlarla birlikte yapacağız'' diye konuştu.



(DHA)

