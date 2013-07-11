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Politika

CHP Sadullah Ergin'e telgraf gönderdi

CHP milletvekilleri, Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklanan 8 kişinin durumuna ilişkin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yıldırım telgraf gönderdi

11 Temmuz 2013 04:00

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, TBMM Genel Kurulu'nda konuyu gündeme getirmesinin ardından yaklaşık 30 CHP milletvekili Ergin'e telgraf gönderdi.
 
Telgrafta, Metris Cezaevi'ndeki 8 kişinin, 8 ayrı koğuşa konularak, cezaevinde kötü muameleye tabi tutulduğu yönünde gelen şikayetlere işaret edilerek, "Cezaevine konulan her tutuklunun canı ve hukuku, devlete emanet edilmiştir. Bu konuda meydana gelebilecek her türlü olumsuz sonuçtan hukuken ve vicdanen sorumlu olacağınızı hatırlatır, derhal önlem almaya davet ederiz" ifadesi kullanıldı. 

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