CHP: Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili hutbelerde ayetler sansürlendi mi?

CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası daha önce planlanmış olmasına rağmen, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili bazı ayet ve hadislerin yer aldığı hutbelerin sansürlendiğini belirterek Meclis Araştırması istedi.

Özkes, TBMM Başkanlığı’na “din sömürüsünün nasıl, kimler tarafından yapıldığının araştırılması” için verdiği araştırma önergesinde, “din sömürüsünün uygulayıcılarının araştırılmasını” istedi.

Emine Kaplan’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, Özkes, önergesinde, 17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde başlatılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından toplumun dini duygularının sömürüldüğünü ve İslam dininin rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili emirlerinin “adeta sansüre uğratıldığını” kaydetti.

Özkes, “Rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarından sonra, daha önce planlanmış olmasına rağmen, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili bazı ayet ve hadislerin yer aldığı hutbelerin okunmasından vazgeçilmiştir. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrası ayet ve hadislerin nasıl sansürlendiğinin ortaya çıkartılması ve gerekçede yazılanların belirlenmesi, din sömürüsünün ve uygulayıcılarının araştırılması amacıyla anayasanın 98. ve içtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” dedi.

Meclis araştırma önergesinin gerekçesinde ise “İstanbul Müftülüğü’nün internet sitesinde 20 Aralık 2013 Cuma günü okunacak hutbe konusunun ‘rüşvet’ olarak belirlendiği halde, 17 Aralık 2013 Salı günü rüşvet ve yolsuzluklar operasyonu ardından din görevlilerine perşembe akşamı SMS gönderilerek, 20 Aralık Cuma günü okunacak olan ‘rüşvet’ konulu hutbenin yerine ‘Kuran’ı anlamak’ konulu hutbenin okunması istenmiştir” denildi.