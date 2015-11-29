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CHP: Rus uçağının düşürülmesi doğru bir karardır

Kesici: CHP grubu adına da bunu böyle ifade ediyorum

29 Kasım 2015 12:53

TBMM Genel Kurulu'nda 64. Hükümet Programı üzerinde CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili hükümetin aldığı kararın doğru olduğunu söyledi.

Kesici konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bütün bu uluslararası hukuk çerçevesinde angajman kuralları ilan  edilmiş, bütün dünyaya duyurulmuş, bunun icaplarının yapılıyor olduğu belli  olmuş, daha önce çeşitli münasebetlerle ikazlar da yapılmıştır. Bunun son  noktalarından bir tanesi uçağın düşürülmesidir, bu doğrudur. CHP Grubu adına da  bunu böyle ifade ediyorum. 
 
Hükümetimiz, bütün yetkililer, bu konuyla ilgili Batı basınındaki olumsuz havanın giderilmesi için normalden fazla çalışmalılar. 
 
Biz yetiştirilirken, 'Boğaz dokuz boğumdur; sekiz kere  yutkunacaksınız, bir kere konuşacaksınız' diye tembihlerlerdi. Bu, tam diplomasi  için geçerli olması gereken bir durumdur. Ancak dışişleri yetkilileri, Başbakan,  Cumhurbaşkanı, bakanlarımız, bunun tam tersini yapıyorlar; bir kere bile  yutkunmadan, yutkunmayı akıllarına getirmeden konuşuyorlar. Bu iyi değildir. 
 
Bu hadisenin hemen arkasından şöyle bir şey de geldi: Kahraman kim? Bu  işin kahramanlığı meydana geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız saniye sektirmeden  yaptığı bir toplantıda, eline tutuşturulan bir notla hemen Rus uçağının  düşürüldüğünü müjdeler gibi verdi, sonra da öğretmenlerimiz onu alkışladılar. Bu  iyi bir şey değil. Sayın Başbakanımız daha sonra bir münasebetle 'emri ben  verdim" dedi. Bu da iyi bir şey değil." 
 

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