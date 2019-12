CHP 'resepsiyon' kararını açıkladı

T24 - CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay Çankaya Köşkü’ndeki 29 Ekim Resepsiyonuna katılımla ilgili bağlayıcı karar almayacaklarını açıkladı.



Okay, CHP MYK toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Milletvekili arkadaşlarımızdan dileyen katılabilir, dileyen katılmaz” dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde vereceği resepsiyona katılım konusunda partinin bir grup kararı almayacağını, milletvekillerinin katılıp katılmamakta serbest olduğunu açıkladı.



Okay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun resepsiyona katılımı konusunda ise net bir yanıt vermezken "Siyasette bazen bir gün çok uzundur, bazen kısadır. Bekleyip göreceğiz" dedi.