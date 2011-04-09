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Politika

'CHP reklamında fotoğrafımı izinsiz kullandılar'

UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak gösterdiği, Denizlili halk sanatçısı Hayri Dev...

09 Nisan 2011 03:00

T24 - UNESCO'nun "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak gösterdiği, Denizlili halk sanatçısı Hayri Dev, CHP'nin seçimler öncesi hazırladığı reklam filminde, kendi fotoğrafının izinsiz kullanıldığını iddia etti.

CHP'nin reklam filminde izinsiz fotoğraf kullanıldığı iddiası

Kendisinin yaptığı üç telli bağlaması ve derlediği türkülerle UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak ilan edilen Dev, CHP'nin seçim çalışmaları kapsamında hazırlanan ve ulusal ve yerel televizyon kanallarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesiyle yayınlanan tanıtım filminde, kasketiyle çekilmiş fotoğrafının yer almasına tepki gösterdi.

Dev, gazetecilere yaptığı açıklamada, televizyon izlerken CHP'nin tanıtım filminde kendisini gördüğünü ve şaşırdığını söyledi.

Fotoğrafının kullanılması için kendisinden izin alınmadığını iddia eden Dev, “Bana ne soran oldu ne de görüşen. Ben böyle bir şeyi istemedim ve istemem de. Yanlış yapmışlar” dedi.

Dev'in oğlu Hayri Dev ise, “babasının fotoğrafının izinsiz olarak kullanılmasını ahlaki bulmadıklarını” dile getirerek, “Hiçbirimizin haberi bile yok. Zaten kullanmak için izin almak istenseydi bile siyasi bir reklam olduğu için yer almak istemezdik. Yapılan zaten ahlaki açıdan yanlış. Hukuksal olarak da yanlış. Hakkımızı yasal yollarla arayacağız” şeklinde konuştu.


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