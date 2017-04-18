CHP, referandumun iptali için YSK'ya başvuruda bulundu. Ankara'da başvuruyu yaptıktan sonra gazetecilere bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, mühürsüz zarfların mühürlülerden ayrılmadığını, dolayısıyla kaç mühürsüz oy kullanıldığının tespit edilemez olduğunu söyledi. Başvuru diekçesinde "Bütün bu olumsuzluklar, tam kanunsuzluk hali oluşturmaktadır. Tam kanunsuzluk nedeni ile halkoylamasının tümünün iptali gerekir" ifadesi kullanıldı.

Başvuru öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, YSK Başkanı Sadi Güven ile görüştü. Aksünger, "İlk beklentimiz Yüksek Seçim Kurulu'ndan, gerçekten ya bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi ya gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumu iptal etmesi" dedi.

Öte yandan genel başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na referandumun iptali için başvuruda bulundu.

YSK'nın referandum mesai bugün yoğun şekilde devam etti. CHP'li Aksüngür ve AGİT'in YSK'yı ziyaret etmesinin ardından son olarak CHP'nin seçimin iptali için başvuru yaptı.

CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bugün (18 Nisan Salı) saat 14.30’da 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halkoylamasının İptal Dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu’na verecektir" dendi.

CHP'li Erdal Aksünger başvuru öncesinde bir açıklama yaptı. CHP'nin kendi örgütünden gelen ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemlerine girdiklerini belirten ve örgütlerinin girdiği verileri YSK sonuçlarıyla karşılaştırma işlemlerinin sürdüğünü aktaran Aksünger şunları söyledi:

"Sandık bazlı demiyorum, şu anda bize 10 binden fazla okuldan gelen ihlal söz konusu. 57 bin okulun 10 bin 900 tanesinde ihlal yaşanmış. İş artık başka bir boyuta geçti. Bu konular bireysel itirazların ötesinde artık. Halk da bireysel itirazlarını mutlaka yapacaktır, halkın böyle bir hakkı var. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan direnme hakkını herkes kullanacaktır."

"Bunun kanıtı elimdeki belge"

YSK binası önüne gelen CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal emniyet yetkilileri ile görüşerek vatandaşların YSK önünde kalmasını sağladı. Aralarında TMMOB yöneticilerinin de bulunduğu grup, YSK'ya itiraz dilekçelerini vererek referandumun iptalini istedi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da başvuru yaptı ve “YSK dilekçelerimizi kabul etti ve bize damgalı alındı numarası verdi. Demek ki damga gerekiyor. En ufak belgede bile bu bir gerekli. Bunun kanıtı elimdeki belge” dedi.

"İlk beklentimiz referandumun iptal edilmesi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'ün YSK Başkanı Sadi Güven ile görüştü. YSK Başkanı Sadi Güven ile görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger, "İlk beklentimiz Yüksek Seçim Kurulu'ndan, gerçekten ya bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi ya gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumu iptal etmesi" dedi.

CHP'li Aksünger, beraberindeki partili grupla YSK'ya geldi. Burada, YSK Başkanı Güven ile görüşen CHP'li heyet, çıkışta açıklamalarda bulundu. Bugün kendileri için önemli bir gün olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, "Tam hukuksuzluk alanındaki itirazlarımızı yapacak arkadaşlarımız. Öğleden sonra dilekçelerimiz buraya ulaşacak. Bugün aslında bizim nelere itiraz ettiğimizi, teknik anlamda nelere itiraz ettiğimizi konuştuk. Yüksek Seçim Kurumu mutlaka toplanacak ve bir karar verecek bu konuyla ilgili. Bizim birinci amacımız bize göre, şaibe şüpheleri çok yüksek olan çok önemli 3, 4 tane konu var ki, bunların sonuçlandırılması nihayeti var. Bizim önemsediğimiz en önemli konu seçim günü yapılan ve bizim itiraz ettiğimiz kanunsuzluklar. Bunlar teknik olarak sorunların dışındaki konular bizim açımızdan. Doğu Ve Güneydoğu'da yaşanmış bir sürü sıkıntı var, bunlarla ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız. Bazı seçmenlerin yerine oy kullandırıldığını belgelemiş durumundayız. Binlerce sandıkta şikayet edeceğiz, suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

"İnsanların kafasında soru işaretleri var"

CHP'li Erdal Aksünger, ayrıca insanların kafasında soru işaretleri bulunduğunu savunarak, şunları söyledi: "Biz toplumun hakkını aramak için buraya geldik. Biz sadece 'Hayır'ın hakkını aramak için buraya gelmedik. Tüm herkesin oyuna saygı duyuyoruz. Ben biraz önce Çankaya'da 240'ın üzerinde 'Hayır' çıkan sandıkta bu şekil sorunu olan özellikle mühürsüz olduğu için söylüyorum onlarında iptal edilmesi gerektiğini söyledim. Yani biz kendi lehimize olan bir konu için buraya gelmedik. Kanun hükmünde ne yazıyorsa onların uygulanması için buraya geldik. Ama görüyoruz ki şu anda ortada ciddi bir baskı var. Devlet gerçekten şu anda millete karşı baskı halinde. Bizim gördüğümüz o. Bu referandumunda bir vesileyle şaibe, gölge düşmüş noktaların hepsini aydınlatmaya çalışacağız. İlk beklentimiz Yüksek Seçim Kurulundan gerçekten ya bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi, gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumu iptal etmesi"

Öte yandan YSK önünde toplanan ve referandumun iptal edilmesini isteyen vatandaşlar, ellerindeki dilekçelerle uzun kuyruklar oluşturarak, bina girişinde bekleyişlerini sürdürdü.

CHP iptali için başvurdu: Bu bir milli irade hırsızlığıdır

Tezcan, "Yapılması gereken tek şey seçimin iptal edilmesidir" dedi.

"Bu bir oy hırsızlığı organizasyonudur, bu bir milli irade hırsızlığıdır" diyen Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mühürsüz oy pusulalarına daha sonra sandık başkanları mühür vurduğu gibi, aradan geçen iki günde ilçe seçim bürolarında saklanan oy torbalarına ne derece müdahale edildiğini bilmiyoruz. Müdahale edildiğinden şüphe duymuyoruz" dedi.

Vatan Partisi: Halk oylamasının iptal edilmesi hukuki zorunluluktur

Genel başkanlığını Doğu Perinçek'in yaptığı Vatan Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na referandumun iptali için başvuruda bulundu.

YSK'nın "sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına" ilişkin kararına tepkiler sürüyor.

Vatan Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz seçimin iptali için YSK'ya başvurdu. Cengiz'in dilekçesinde "Anayasanın öngördüğü 'adil seçim' ilkesiyle bağdaşmayan ve seçmen iradesini yansıtmayan halkoylamasının iptaline karar verilmesini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Karar yok" iddiası

CHP milletvekili Tur Yıldız Biçer de Twitter'dan yaptığı açıklamada şu mesajı paylaştı: "Bugün YSK ya başvurup mühürsüz oyların kabulüyle ilgili kararı ve genelgeyi istedim;karar da, genelge de,yanıt da yok!"

Bugün YSK ya başvurup mühürsüz oyların kabulüyle ilgili kararı ve genelgeyi istedim;karar da,genelge de ,yanıt da yok!