CHP referandum kampanyasında böyle diyecek: Sayın Cumhurbaşkanı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin buluştuğu toplantıda referandum kampanyası için iletişim teknikleri anlatıldı. Vekillere verilen bilgi notunda, "Sahada ‘Erdoğan’ veya ‘Tayyip’ yerine ‘Sayın Cumhurbaşkanı’ hitabı kullanılacak" ifadesi dikkat çekti.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP Meclis grubu dün olağanüstü toplandı. Basına kapalı toplantıda, anayasa referandumu stratejisi hakkında milletvekillerine bilgi verildi. Toplantıda, uzmanların saha çalışmalarına yönelik sunumları yapıldı, söylem birliği sağlanması konusunda örnekler verildi.

Provokasyon uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmaların olumlu gittiğini belirterek, “Kampanyamız boyunca şu ana kadar bir sorun görünmüyor. Bu referandumdan ‘Hayır’ sonucu çıkma olasılığı yüksek görülüyor. AKP, bu sonucu hazmedemeyebilir. Bu nedenle sahadaki çalışmalarınızda provokasyona karşı dikkatli olun” uyarısında bulundu. Milletvekillerine talimatlar da veren Kılıçdaroğlu, “Sonuç almak istiyorsak yüz yüze, ev ev, kapı kapı dolaşarak çalışma yapacağız” dedi. Toplantıda, ‘Hayır’ oyu verecek AKP ve diğer sağ görüşlü seçmenlerin kaygıları üzerine yapılan bir araştırmanın sonucuyla ilgili milletvekillerine sunum yapıldı. AKP'li kararsız seçmenin belirsizlik, istikrarsızlık, kamplaşma gibi kaygılar dile getirdiği belirtilerek, kararsız seçmenlerin kaygıları üzerinden yeni bir söylem ve stratejinin izlenmesi istendi. Milletvekillerine sahada insanların değerlerine dokunulmaması ve bunlara karşı söylem kullanılmamasının önemine dikkat çekildi.

Bilgi notu dağıtıldı

Milletvekillerine söylem birliği sağlanmasıyla ilgili bilgi notu dağıtıldı. ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ yerine ‘Başkanlık sistemi’ denmesi önerilirken, ‘diktatör, padişah, hükümdar’ ifadeleri yerine otoriteyi vurgulamak için ‘Tek adam’ denmesi önerildi. ‘Erdoğan’ veya ‘Tayyip’ yerine saygıyı dile getirmek amacıyla ‘Sayın Cumhurbaşkanı’ hitabının kullanılması istendi. Aidiyet kavramını öne çıkarmak için ‘yurttaş’ yerine ‘millet’; ‘halk’ yerine ‘Bizim insanımız’ kelimelerinin kullanılması tavsiye edildi.

"Masum çocuk bizi temsil ediyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Genel Merkezi önünde referandum sürecinde kullanılacak logo, slogan ve giydirilmiş seçim otobüslerini tanıttı. Bingöl, logoda, ‘Çok masum’ bir kız çocuğunun kullanıldığını belirterek, “Bu kız çocuğu tümüyle bizi temsil ediyor” dedi.