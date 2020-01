CHP referandum için 'Mavi Boncuk'u nasıl seçti, diğer şarkılar neden reddedildi?

CHP'nin referandumdaki kampanyasında 'Mavi Boncuk' adlı popüler şarkıyı kullanmasının arka planından, fiyatının üzerinde para teklifine karşın eser sahiplerinin hayır için şarkı vermemeleri gerçeği çıktı. CHP’liler, 3 şarkı için yaptıkları teklifin eser sahiplerince reddedilmesini, "sanat dünyasındaki korkuya" bağladı. CHP de ilk 3 şarkıyı alamayınca zamanın da daralmasını dikkate alarak Mavi Boncuk şarkısını tercih etti.

"Düşmez şaşmaz bir Allah, 'Hayır' olur inşallah"

CHP, başkanlık paketinin Meclis’ten geçmesinin ardından referandumda parti kimliğini öne çıkarmayan çok sesli bir kampanya yürütülmesi kararı aldı. Kampanyanın ana rengini de Şili’de 1988’de Pinochet’ye karşı birbirinden farklı grupların yürüttükleri hayır kampanyasının oluşturmasını benimsedi. Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, daha sonra AKP tarafından “Kılıçdaroğlu tuzak kuruyor” denen evetçileri karşısına almayan, polemikçi olmayan, neşeli, coşkulu, umut veren bir kampanya hedeflendi.

Hayır şarkısı

CHP, bu bakış açısıyla hayır diyen farklı kesimlere seslenecek, evet diyenleri de itmeyecek bir şarkı arayışına girdi. Yeni bir hayır şarkısı yazıp tanıtmanın zaman alacağı görüşüyle de belleklerde yer etmiş, toplumun her kesiminin aklında olan popüler bir şarkının peşine düştü. Yıllardır her kesim tarafından söylenen bu 3 şarkıdan birinin alınması halinde müziğin üzerine hayırı anlatan sözler yazılacaktı. CHP’liler, bu özelliklere uygun 3 şarkı belirledi. Bu 3 şarkıdan biri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluru da alındı.

Yüksek fiyata rağmen

CHP’liler belirledikleri 3 şarkının eser sahipleriyle iletişime geçti. Her 3 şarkı için de eser sahiplerinden önce fiyatı karşılığında eserleri hayır kampanyasında müziğe söz yazarak kullanma hakkı istendi. Ancak her 3 şarkı için de CHP’nin yaptığı teklifler kabul edilmedi, şarkılar verilmedi. CHP’liler bunun üzerine aracılar bularak her 3 şarkı için de piyasa fiyatları üzerinde tekliflerde de bulundu. CHP, yaptığı hiçbir tekliften olumlu sonuç alamadı, eserlerin hakkını elinde bulunduranlar şarkıları vermedi. CHP de ilk 3 şarkıyı alamayınca zamanın da daralmasını dikkate alarak Mavi Boncuk şarkısını tercih etti.

"Korku hayırla bitecek"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hayır şarkısı için yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını doğruladı. Şarkılar için yaptıkları tekliflerin gerçeği yansıtmayan çok çeşitli bahanelerle kabul edilmediğini anlatan Tekin, “Hayır kampanyası için şarkıların verilmemesinin gerçek nedeni korkudur. Biz yalnızca güçsüz olan kesimler, sıradan halk korkuyor sanıyoruz. Bu ülkenin sanatçıları, aydınları da büyük korku içinde. İşte hayır kampanyası için şarkı veremediler. Bunun tek nedeni iktidardan korkmaları. Bu, çok derin bir korku. Özellikle Kültür Bakanlığı’ndan eserleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerin kesilmesinden korkuyorlar. Ama sadece bununla sınırlı değil. Şimdi tüm özel televizyonlar da iktidarın elinde. Oralara dizi müzikleri yapıyorlar, başka hizmetler veriyorlar. Onların kesilmesinden korkuyorlar” yorumunu yaptı. Tekin, eser sahiplerinin AKP’li olmadıklarını bildiklerini ancak buna rağmen eserlerini hayır kampanyasına vermediklerini de vurguladı. Tekin, “Ancak bu korkunun bitmesine sayılı günler var. 16 Nisan’da hayırla tüm Türkiye gibi sanatçıların da korkusu bitecek” dedi.