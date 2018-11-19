CHP raporundan: Türkiye'de 1 milyon çocuk tarikat elinde eğitim görüyor; son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi

T24 ANKARA

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, AKP iktidarı döneminde çocukların yaşadığı hak kayıplarına ilişkin hazırladığı raporu açıkladı.

Tekin'in 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle hazırladığı raporda, eğitim sisteminde yaşanan çarpıklık ve 'gericileşme', çocuk işçilik, artan çocuk istismarlarına ilişkin çarpıcı veriler paylaşıldı.

AKP döneminde çocuk işçiliğin yüzde 20 arttığı ve Türkiye’de 2 milyondan fazla çocuk işçinin bulunduğu belirtildiği raporda çocukların iş cinayetlerine kurban gittiği vurgulandı.

Raporda, ilkokullaşma oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğu ve Türkiye’de 1 milyon çocuğun tarikat elinde eğitim gördüğü belirtilirken, son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğunun evlendirildiği belirtildi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için bir rapor hazırladı. AKP’nin çocuk hakları konusunda da sınıfta kaldığını belirten CHP’li Bingöl, “Üstü hızla kapatılan istismar vakaları, çocuk tecavüzlerini “küçüğün rızası” diyerek aklayan bakanlar, çocuklara yönelik saldırıları engellemesi için Meclis’e gelen önergeleri reddedenler, eğitimi tarikat ellerine bırakıp çocuklarımızı diri diri yakanlar... Türkiye bu tablodan hızla çıkmalıdır. Bu tablodan çıkış ise aydınlık, ilerici, laik bir eğitim sistemi ve tüm bunları uygulayan politikalar ile mümkün olacaktır” dedi.

Raporda şu çarpıcı verilere yer verildi:

AKP döneminde çocuk işçi sayısı yüzde 20 arttı

2017 yıl sonu itibariyle Türkiye nüfusu 80 milyon 810 bin 525 iken, bunun 22 milyon 883 bin 288'ini çocuklardan oluşuyor. 2017 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 46,7 ile Şanlıurfa.

Raporda, 2018 yılının iktidar tarafından “Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı” olarak ilan edilmesine rağmen çocuk işçiliğini önlemek bir yana daha da yaygınlaştıran yasal düzenlemeler yapılmaya devam edildiği belirtiliyor.

Çalışan her 10 çocuktan 8'i kayıt dışı

AKP iktidarı döneminde çocuk işçiliği yüzde 20 arttı. Şu an Türkiye’de 2 milyona yakın çocuk işçi var. Çalışan her 10 çocuktan 8'i ise kayıt dışı olarak çalışıyor.

Son 7 yılda 340’dan fazla çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çalışan çocukların %49,8’i bir okula devam ederken, %50,2’si okula devam edemiyor.

1 milyon çocuk, tarikatların baskısı altında eğitim görüyor

Raporda okullaşma oranlarındaki düşüş, eğitimde yaşanan gericileşme, özelleştirme ve cinsiyete dayalı politikalar eleştiriliyor.

Okul öncesi eğitime katılım oranı OECD’de yüzde 78; Türkiye’de ise sadece yüzde 9. Rapora göre, ilkokul çağındaki çocukların net okullaşma oranı yüzde 91,18’lerde. 482 bin 188 çocuk ise eğitim dışı halde. Ortaokul çağında öğrenim görenlerin net okullaşma oranı ise yüzde 95,68. Öğrenim göremeyen ortaokul çağındaki çocukların sayısı 250 bin 784. Lise çağındaki çocukların net okullaşma oranı ise 2017 yılında tüm yılların en düşük seviyesinde. 240 bin 902 çocuk lise çağındaki zorunlu eğitime katılamıyor.

AKP iktidarı ile özel okul sayısı 10 kat, özel okula giden öğrenci sayısı ise tam 12 kat arttı. Türkiye’de bir milyon çocuk ise tarikat elinde eğitim görüyor. Giderek artan bu özel eğitim kurumlarının 3’te 1’i bir tarikata bağlı. Üniversite yurtları hariç tarikat yurtlarında kalan öğrenci sayısı ise 224 bin. İmam hatip lisesi sayısı 2002'de 450 iken, 2017'de 1.408'e çıkarılmış.

Çocuk istismarında dünyada üçüncü sıradayız

Hazırlanan raporda çocuk istismar vakalarının her geçen gün arttığı vurgulanıyor. Türkiye’de kadınların yüzde 26’sı 18 yaşından önce evleniyor, yüzde 10’u ilk çocuğunu 18 yaşından önce kucağına alıyor. Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi.

Türkiye, çocuklara karşı cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor. Son 10 yılda çocuk

İstismar davaları yüzde 700 arttı

İstismar davaları ise yüzde 700 arttı. Adalet Bakanlığı verilerine göre ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalarda 'çocuğa cinsel istismar' ile 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçlarının sayısı son on yılda dört kat arttı.

Türkiye'deki cinsel suçların yüzde 46'sı çocuklara karşı isleniyor. Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu devletin izniyle evlendirildi, son 6 yılda 142 bin 298 çocuk anne oldu. Bu çocukların büyük kısmı dini nikâh ile evlendirildi. 2002'den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yaptı. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak kayıtlara geçti.

"Çocuklarımız tarikatlara mahkum edilmemeli"

Temel hedeflerinin çocuklarını eğitmek, korumak, yaşatmak ve yüzlerini güldürmek olduğunu belirten CHP’li Bingöl, “Zorunlu eğitim çağı için okullaşma oranının yüzde 100 olduğu, eğitimin akademik ve mesleki tercihler ile şekillendiği, insani ve dayanışmacı değerleri önemseyen, özgürlükçü ve eleştirel düşünceyi öne çıkaran, bilgi çağıyla uyumlu bir öğretim programı oluşturulmalıdır. Eğitimi, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerleri ışığında çağdaş, demokratik, laik, bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandırılmalıdır. Çocuklarımızı tarikatlara mahkum edilmemelidir. Çocuk yaşta evliliklerin önüne geçip, istismar vakalarının önlenmesi için bütün hukuki yollar kullanılmalıdır. Bizlere emanet olan ve ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza demokratik ve çağdaş bir ülke bırakırken, haklarını bilen çocuklar yetiştireceğiz” dedi.



